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В Україні оновили правила проходження техогляду: що змінилося

18:50 24 травня 2023
Технічний контроль

Затвердивши новий механізм контролю за перевантаженням, уряд прийняв рішення і щодо вдосконалення порядку проходження обовʼязкового технічного контролю автомобілів. Мова йде про комерційні, пасажирські і вантажні транспорті засоби, повідомляють у МВС.

Зокрема, постановою «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 і від 31 травня 2012 р. № 512» запроваджено електронну форму протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу. Водночас за необхідності з можливістю друку паперової копії протоколу. Втім, друк протоколу можливий виключно на бланку встановленого зразка, вартість якого сплачує суб’єкт господарювання.

Також оновлено обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів, запроваджено відеофіксацію процесу обовʼязкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів. При цьому органи державної влади, місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зможуть отримати від суб’єкта ОТК відеоматеріали за відповідними зверненнями.

«Вибірковий перегляд матеріалів відеофіксації унеможливить проведення суб’єктами ОТК фіктивних перевірок технічного стану, а це суттєво вплине на посилення безпеки дорожнього руху», — вважають у МВС.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, які авто в Україні мають обов’язково пройти техогляд.

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