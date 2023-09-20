Залишилось 10 днів: українським водіям нагадали про важливе правило, яке набирає чинності 1 жовтня

В Україні, де раніше посилили боротьбу з водіями-порушниками, з 1 жовтня набуває чинності обов’язок, передбачений Правилами дорожнього руху, який полягає в обов’язковому вмиканні ближнього світла фар для водіїв.

Так, згідно з пунктом 9.8 Правил дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня, поза межами населених пунктів, всі механічні транспортні засоби повинні мати включені денні ходові вогні. У випадку, якщо вони відсутні в конструкції транспортного засобу, то повинне бути увімкнене ближнє світло фар. Ця вимога діє цілодобово, навіть вдень.

Головною метою цього правила є забезпечення додаткового видимості транспортного засобу, особливо в умовах обмеженої видимості восени та взимку. Це може сприяти запобіганню дорожньо-транспортним пригодам.

Щодо відповідальності за порушення вимоги пункту 9.8 Правил дорожнього руху, то вона не є єдиною. У практиці деякі правоохоронці можуть посилатися на норму частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазвичай порушників притягують до адміністративної відповідальності за користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, а також за використання цих приладів або їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів. Стягується штраф у розмірі 425 гривень за такі порушення.

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