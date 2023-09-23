Кого чекає грошовий подарунок, а кому доведеться затягнути пояси: фінансовий гороскоп на тиждень з 25 вересня до 1 жовтня

Неділя, 24 вересня, стане днем потужної позитивної енергетики й роботи, яка дуже швидко дасть колосальні результати.



Позитивна динаміка збережеться для деяких знаків зодіаку й наступного тижня. Водночас іншим представникам зодіакального кола доведеться докладати зусиль, щоб їхні кишені та гаманці не залишались пустими, пишуть знавці руху зірок.

Овен

Якщо ви хочете покращити свій фінансовий стан, вам доведеться потерпіти та попрацювати в колективі, навіть якщо він вам не подобається. Так ви зможете познайомитися з впливовими людьми та укласти вигідні контракти або отримати вдалі пропозиції. Неочікувані витрати можуть стати для вас сюрпризом наприкінці тижня.

Телець

Цього тижня вам доведеться переглядати свій бюджет та оптимізувати витрати через гостру нестачу коштів. Довгий час вам доведеться економити та не витрачатися на речі, які насправді вам не потрібні. Намагайтеся будувати раціональні плани та двічі думайте перед покупками.

Близнюки

На представників цього знаку чекає стабільність. Зірки подарують вам можливість трохи заробити на вашому хобі, тож не втратьте шанс поєднати приємне з корисним. Також Фортуна може подарувати вам сюрприз: наприклад, виграш у конкурсі.

Рак

Вас спокушатиме можливість придбати щось для домівки. Вам дуже кортітиме розбавити інтер'єр будинку чимось новеньким та вишуканим. Однак не поспішайте та збережіть гроші. Скоро вам доведеться сильно витратитися на важливу справу, тож краще залиште фінанси на деякий час у гаманці.

Лев

Ви потрапите у неочікувану, проте дуже вигідну для вас ситуацію. Керівництво на роботі відмітить вашу стресостійкість та рішучість під час розв'язання проблем, тож може «підкинути» вам премію.

Діва

Ваші гроші цього тижня будуть у повній безпеці навіть без вашого втручання, однак, якщо ви трохи розплануєте бюджет, зможете побалувати себе покупкою, про яку давно мрієте. На початку тижня ймовірне грошове надходження.

Терези

Як би ви не планували витрату своїх коштів, вони утікатимуть із кишень рікою. З цим ви нічого не зможете вдіяти, тож мужньо прийміть ситуацію та починайте заощаджувати. Ні в якому разі не беріть у борг, навіть у близьких друзів або родичів.

Скорпіон

Цей час буде сприятливим для ризику та укладання важливих угод, тож можете підвищувати ставки та демонструвати впевненість у собі. Пару грамотних у фінансовому сенсі дій приведуть вас до того, що ви будете купатися у грошах.

Стрілець

Варто витратити небагато грошей, щоб примножити свої ставки. Відвідайте лекції або тренінги, проте двічі перевіряйте професійність спікера. Вам потрібна досвідчена людина.

Козоріг

Вам доведеться довго мучитися та розкладати усі свої фінансові справи по місцях. Головне — не поспішати та робити все уважно, інакше, як кажуть, кредит не зійдеться з дебетом.

Водолій

Якщо ви давно планували покупку з-за кордону, саме час її здійснити. Будьте пильними в середині тижня: ви можете допуститися фатальної помилки або загубити цінну річ, а це завдасть сильного удару по вашій кишені.

Риби

Очікуйте приємний подарунок від близьких або друзів. Утримайтеся від імпульсивних покупок в середині тижня. На вихідних можете дати собі відпочити та витратити гроші на свої забаганки.

Про те, кому зі знаків зодіаку зірки обіцяють круті зміни у жовтні, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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