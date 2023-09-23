37.60 / 38.30 40.47 / 41.24
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Людей довелося евакуювати: в центрі Одеси горів ресторан (фото, відео)

15:50 23 вересня 2023
пожежні машини

В Одесі, яка вже багато днів поспіль переживає російські атаки, сьогодні день почався з сильної пожежі, яка спалахнула у центрі міста. Там горів ресторан.

Про це повідомили в управлінні ДСНС Одеської області у Facebook.

Рятувальники зазначають, що о 08:25 отримали повідомлення про пожежу в Приморському районі Одеси на вулиці Садовій. Виявилося, що там спалахнув двоповерховий ресторан «Котелок».

Гасіння вогню ускладнювалося сильним задимленням. Приблизно о 09:09 загоряння локалізували, а о 10:24 повністю загасили.

З задимлених приміщень рятувальники евакуювали людей. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз причини та обставили інциденту встановлюються.

Пожежу ліквідовували 58 рятувальників та 15 одиниць техніки.

Раніше ми писали про масштабну пожежу у центрі Києва.

255

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дерев'яна мавпа

Левам — успіхи у роботі, Водоліям — добрі звістки, Дівам — романтичні стосунки: гороскоп на день Мавпуні-Перукарки

розкопки на території Києво-Печерської лаври

На території Києво-Печерської лаври знайшли скарб: поталанило фізику, який допомагав археологам

Зустріч колишнього подружжя

Примадонну замінила «Снігуронька»: Христина Орбакайте показала другу дружину свого тата

Газ

З 1 жовтня абонплату за газ нараховуватимуть по-новому: що зміниться

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту