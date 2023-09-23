Людей довелося евакуювати: в центрі Одеси горів ресторан (фото, відео)
В Одесі, яка вже багато днів поспіль переживає російські атаки, сьогодні день почався з сильної пожежі, яка спалахнула у центрі міста. Там горів ресторан.
Про це повідомили в управлінні ДСНС Одеської області у Facebook.
Рятувальники зазначають, що о 08:25 отримали повідомлення про пожежу в Приморському районі Одеси на вулиці Садовій. Виявилося, що там спалахнув двоповерховий ресторан «Котелок».
Гасіння вогню ускладнювалося сильним задимленням. Приблизно о 09:09 загоряння локалізували, а о 10:24 повністю загасили.
З задимлених приміщень рятувальники евакуювали людей. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз причини та обставили інциденту встановлюються.
Пожежу ліквідовували 58 рятувальників та 15 одиниць техніки.
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