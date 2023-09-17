Обстріл росіянами Одещини: в Мережі показали потужне відео збиття ракет ворога

У ніч проти 17 вересня росіяни влучили по території цивільного аграрного підприємства на Одещині. Воїни повітряного командування «Південь» відпрацювали атаку окупантів.

Потужне відео у Мережі опублікував командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Для тих, хто не спить — ранкова бойова робота воїнів повітряного командування „Південь“ по російських крилатих ракетах» — написав він.

Нагадаємо, що війська рф в ніч проти 17 вересня запустили по Україні 10 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з девʼяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС, які злетіли з аеродрому «Енгельс», та шість дронів-камікадзе Shahed-136/131. Основним напрямком удару була Одеська область. Українська ППО збила шість ракет і шість дронів.



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