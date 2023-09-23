Заберуть в першу чергу: хто з українців підпадає під мобілізацію у жовтні

В Україні багато громадян продовжують отримувати повістки від військкоматів. У жовтні мобілізовувати до війська будуть:

- придатних та обмежено придатних віком від 27 до 60 років з досвідом військової служби або без нього;

- придатних та обмежено придатних у віці від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі або резерві після строкової служби, навчання у ВНЗ чи військовій кафедрі;

- придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 60 років — за контрактом;

- знятих з військового обліку чоловіки віком до 60 років;

- виключених з військового обліку від 18 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку та не скоїли тяжкий злочин.

Про це нагадує «Телеграф».

Водночас навіть чоловікам вказаних вище категорій слід пам'ятати, що іноді працівники військкомату можуть вдаватися до різних хитрощів під час вручення повістки. Про них розповів адвокат Ростислав Кравець.

За його словами, насамперед дуже часто працівники ТЦК не розповідають людям права на відстрочку від мобілізації, а також не приймають заяв щодо відстрочки, пояснюючи, що «це вам нічого не дасть».

«Водночас вони прекрасно розуміють, що якщо особа дасть письмову заяву, фактично це буде підставою для відстрочки від мобілізації. Також зловживання під час проходження військово-лікарських комісій, коли фактично не досліджується стан здоров'я», — каже Руслан Кравець.

В Україні також відсутні нормативні акти, які регулюють вручення повісток.

«Єдине, на що варто звернути увагу, повістку може вручати виключно уповноважена особа військкомату. На сьогодні офіцерському складу мають право вручати виключно за місцем реєстрації, а особам рядового й сержантського складу також можуть вручати повістки в будь-яких інших регіонах України», — додав адвокат.

Нагадаємо, мобілізації в Україні підлягають військовозобов’язані та резервісти від 18 до 60 років. Згідно з чинним законодавством, чоловіки віком 18 — 27 років не можуть бути примусово мобілізовані, якщо не проходили строкову службу. Слід також зазначити, що хоча у травні 2023 року Верховна Рада знизила граничний призовний вік до 25 років, але президент Зеленський ще не підписав цей закон, а отже, він не набув чинності.

«ФАКТИ» також писали про те, в яких випадках ухилянтам загрожує позбавлення волі.

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