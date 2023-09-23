Висмикнули з родин й позбавили доходів: блогер розповів про «військову підготовку» обмежено придатних чоловіків

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Як відомо, людей, які мають проблеми по здоров'ю, теж призивають до війська.

Але така мобілізація іноді приймає спотворений вигляд. Про один з подібних випадків розповів український блогер Павло Поламарчук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, поруч з селом у Житомирській області розселили резервний батальйон, в якому близько 40 «обмежено придатних» і «недореабілітованих» позаштатників.

«Безглуздішу картину уявити важко. Мобілізували сотні, або навіть тисячі людей, обмежено придатних до військової служби, яким навіть не можна давати зброї. Направили до військових частин. А там стільки тиловиків просто не потрібно, й комісувати їх неможливо», — розповів він.

За словами блогера, чоловіків вивели поза штат військових частин, розселили по лісових хуторах, годують та виплачують по 600−800 грн на місяць, які «нерідко витрачаються на алкоголь». І це все, жодних бойових завдань цьому резервному батальйону не ставлять та не тренують.

«Просто висмикнули з родин і позбавили доходів. Мова у цій категорії йде про тяжкохворих, яких не можна було по нормах старого 402 наказу мобілізувати. Але яких мобілізували через тотальну корупцію у військкоматах. Тобто, яких мобілізували тупо заради галочки через корупційну квоту в ТЦК і СП. Далі возили по 5 кругів через всю Україну неопланами. Але від них в усіх бойових частинах відмовилися», — пояснив Поламарчук.

Їх не брали до жодного бойового підрозділу через свій стан здоров'я, а звільнитися вони практично не можуть. Тому обмежено придатних поселили у резервних ротах, де також є група поранених, які проходять реабілітацію. Їх до закінчення терміну реабілітації відкликали у розташування частин.

«І шкутильгають без діла кульгаві й контужені, ковтають жменями пігулки, які їм надсилають родичі, й намагаються збагнути „логіку“ міноборони. Скоріше ГШ та КСВ», — зауважив блогер.

Водночас начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що ухвалено закон, який передбачає, що військовослужбовці поза штатом отримуватимуть щонайменше 20,1 тисячу гривень.

«А навіщо їх тримати у військових частинах без діла та ще й витрачати на них дуже необхідні армії гроші? Відповіді в нього не було», — наголосив Поламарчук.

Так, у законі № 9342, який підписав президент України 30 червня, вказано, що пораненим, визнаним непридатними для військової служби та зарахованим у розпорядження відповідних командирів, протягом перших двох місяців здійснюють виплати відповідно до останньої посади, а починаючи з третього місяця додатково нараховують 20,1 тисячу гривень до закінчення розпорядження.

«Не можна ставитися настільки байдуже до власного людського ресурсу, якого й без того менше, ніж у росії. Не можна зраджувати своїх», — резюмує блогер.

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