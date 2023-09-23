Записались в «прогульники»: Стефанчук назвав нардепів, в яких забрали зарплату за ігнорування засідань Ради

Український парламент продовжує «штормити». У нардепів, які місяцями жили за кордоном і потім залишились без мандатів, появились «послідовники».

Вони не отримують зарплату, оскільки не з'являються на засіданнях Верховної Ради.

Імена «прогульників» назвав спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю «Радіо Свобода».



За його словами, зарплатню не отримають нардепи:

- Анжеліка Лабунська (фракція «Батьківщина»);

- Ігор Палиця (депутатська група «За Майбутнє»);

- Степан Івахів (депутатська група «За Майбутнє»);

- Федір Христенко (заборонена партія «ОПЗЖ»);

- Сергій Шахов (депутатська група «Довіра»).

Стефанчук зазначив, що за регламентом надсилає «прогульникам» листи з вимогою з'являтися на засідання. Він не уточнив, хто з названих нардепів знаходиться за кордоном.

«Ви повинні зрозуміти теж одну річ: у нас від початку війни понад 10 народних депутатів перебувають за межами України. І ми зробили все для того, щоб вони в передбачений Конституцією спосіб, а не свавільно склали свої повноваження», — додав він.

Протягом повномасштабної війни у мережі спалахнуло декілька скандалів з народними депутатами. Зокрема, через те, що вони покинули Україну або, прикриваючись робочими відрядженнями, відпочивали за кордоном.

140

Читайте нас у Facebook та Instagram