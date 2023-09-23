«Рух» завдяки красеню-голу на 88-й хвилині відібрав очки у «Шахтаря»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 23 вересня, трьома поєдинками продовжився 8-й тур чемпіонату України з футболу, в рамках якого «Динамо» у результативному поєдинку обіграло ЛНЗ .

Чемпіонат України. 8-й тур

23 вересня (субота)

«Рух» (Львів) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:1 (Слюбик, 88 — Судаков, 17). На 21-й хвилині вилучений Ракицький («Шахтар»). Юніорські склади — 0:2.

«Шахтар»: Різник, Гочолейшвілі, Козик, Ракицький, Азаров, Степаненко, Зубков (Сікан, 82), Бондаренко (Назарина, 71), Судаков (Конопля, 71), Криськів (Кастільйо, 82), Келсі (Міроші, 25).

«Шахтар» приїхав до Львова після прикрої поразки від «Порту» в Лізі чемпіонів, і тренерський штаб «гірників» застосував ротацію складу. Вже на 17-й хвилині гості вийшли вперед після влучного удару Судакова з меж штрафного майданчика, продовживши свою гольову серію в чемпіонаті України до 37 матчів. Щоправда, незабаром донецький клуб опинився в незавидному становищі — арбітр побачив грубий фол у підкаті Ракицького та вилучив досвідченого захисника, залишивши гостей у меншості на півтора тайми.

Львів'яни, які не програвали на домашній арені в попередніх десяти поєдинках, із подвоєною енергією побігли вперед та створили достатньо моментів, аби врятувати матч. Вирішальною же стала 88-а хвилина, коли центральний захисник Слюбик, підключившись до атаки, «приклався» здалеку, і м'яч встромився в «дев'ятку» воріт. Красень-гол!

За час, що залишався до кінця поєдинку, господарі намагалися вирвати перемогу, але й нічия в поєдинку з «Шахтарем», напевно, для них стала хорошим підсумком.

«Полісся» (Житомир) — «Минай» — 2:1 (Смоляков, 68, Мустафаєв, 83 — Твердохліб, 39). На 45-й хвилині Грицук («Полісся») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 2:0.

Перед звітним туром закарпатці залишалися єдиною командою, яка поки що не перемагала цього сезону. Після першого тайму підопічні Володимира Шарана вели в рахунку, але не втримали своєї переваги та зазнали чергової поразки, яка залишає їх на останньому місці. А «Полісся» підібралося до лідерів, і якщо житомирський клуб продовжить у такому темпі, то за підсумками дебютного сезону у вищому дивізіоні цілком може зазіхнути на зону єврокубків.

«Ворскла» (Полтава) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:4 (Челядін, 18 — Задерака, 31, 51, Кожушко, 36, Дібанго, 82). Юніорські склади — 0:0.

«Ворскла» на домашньому стадіоні відкрила рахунок, але потім пропустила чотири м'ячі та зазнала другої поспіль поразки. А команда Юрія Вернидуба, навпаки, продовжила свою безпрограшну серію до семи поєдинків та непомітно піднялася на другий рядок, поступаючись лише «Шахтарю».

ЛНЗ (Черкаси) — «Динамо» (Київ) — 2:4 (Бойко, 61, з пенальті, Прядун, 90+1 — Бражко, 3, Ярмоленко, 72, Буяльський, 77, з пенальті, Волошин, 90+3). Юніорські склади — 1:4.

22 вересня (п'ятниця)

«Олександрія» — «Чорноморець» (Одеса) — 1:5 (Кравченко, 72 — Єрмаков, 11, Штогрін, 18, Кузик, 30, Бойчук, 45+2, Хадіда, 77). Юніорські склади — 0:0.

«Оболонь» (Київ) — «Верес» (Рівне) — 0:0. Юніорські склади — 3:3.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 18 очок (8 матчів);

2. «Кривбас» — 17 (8);

3. «Чорноморець» — 15 (8);

5. «Полісся» — 15 (8);

4. «Динамо» — 12 (5);

6. «Рух» — 12 (7);

7. «Металіст 1925» — 10 (6);

8. «Колос» — 9 (7);

9. «Ворскла» — 9 (7);

10. «Олександрія» — 8 (8);

11. ЛНЗ — 7 (7);

12. «Оболонь» — 6 (8);

13. «Дніпро-1» — 6 (5);

14. «Зоря» — 5 (6);

15. «Верес» — 5 (7);

16. «Минай» — 3 (8).

Бомбардири: 4 м'ячі — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»); 3 — Владислав Ванат, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Данило Безкоровайний, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»), Максим Прядун (ЛНЗ).

У рамках 8-го туру УПЛ у неділю, 24 вересня, також зіграють «Зоря» — «Дніпро-1» та «Металіст 1925» — «Колос».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» у стартовому поєдинку Ліги конференцій зіграла внічию з лідером чемпіонату Бельгії.

Фото ФК «Рух»

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