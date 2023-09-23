«Динамо» з шедевральним голом Бражка обіграло новачка УПЛ: відеоогляд матчу

У суботу, 23 вересня, поєдинком у Черкасах продовжився 8-й тур чемпіонату України з футболу, в якому напередодні «Чорноморець» на виїзді розбив «Олександрію».

Чемпіонат України. 8-й тур

23 вересня (субота)

ЛНЗ (Черкаси) — «Динамо» (Київ) — 2:4 (Бойко, 61, з пенальті, Прядун, 90+1 — Бражко, 3, Ярмоленко, 72, Буяльський, 77, з пенальті, Волошин, 90+3). Юніорські склади — 1:4.

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Біловар, Попов (Сирота, 64), Дубінчак (Малиш, 82), Бражко, Андрієвський (Рамадані, 82), Ярмоленко, Буяльський, Діалло (Волошин, 64), Ванат (Беніто, 64) .

Клуб із Черкас налаштовувався дати серйозний бій підопічним Мірчі Луческу, оскільки в їхньому складі виступає одразу сім футболістів із «динамівським» минулим. Ось тільки плани команди Олега Дулуба були порушені вже на 3-й хвилині, коли класний дальній удар вдався Бражку — м'яч влетів точно в кут воріт, тим самим «біло-сині» продовжили свою гольову серію в УПЛ вже до 17 матчів.

У черкащан були хороші моменти, щоб зрівнювати рахунок ще до перерви — зокрема, Хобленко не реалізував вихід віч-на-віч із воротарем, а після удару Наумця з-за меж штрафного майданчика Бущан лише кінчиками пальців дістав м'яча під поперечиною та перевів на кутовий. Але вдалося їм це зробити у другому таймі. Після прострілу з флангу Караваєв зупинив м'яча рукою у штрафному майданчику й арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Бойко.

Втім, створити сенсацію новачку УПЛ не вдалося, і протягом кількох хвилин «Динамо» забило двічі — Ярмоленко фірмовим ударом із лівої в дальній кут вивів «біло-синіх» уперед, а Буяльський реалізував пенальті, забивши свій 50-й гол у найвищому вітчизняному дивізіоні у складі київського клубу.

У компенсований час команди обмінялися забитими м'ячами. Прядун із меж воротарського замкнув навіс із лівого флангу, але крапку в матчі поставили динамівці, коли Беніто видав пас на Волошина, і останній не схибив по порожніх воротах.

У підсумку, 4:2 — перша поразка ЛНЗ за Олега Дулуба, а «Динамо» продовжує гонитву за конкурентами, при цьому будучи «тіньовим» лідером, втративши найменшу кількість очок серед усіх команд.

22 вересня (п'ятниця)

«Олександрія» — «Чорноморець» (Одеса) — 1:5 (Кравченко, 72 — Єрмаков, 11, Штогрін, 18, Кузик, 30, Бойчук, 45+2, Хадіда, 77). Юніорські склади — 0:0.

«Оболонь» (Київ) — «Верес» (Рівне) — 0:0. Юніорські склади — 3:3.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 17 очок (7 матчів);

2. «Чорноморець» — 15 (8);

3. «Кривбас» — 14 (7);

4. «Динамо» — 12 (5);

5. «Полісся» — 12 (7);

6. «Рух» — 11 (6);

7. «Металіст 1925» — 10 (6);

8. «Колос» — 9 (7);

9. «Ворскла» — 9 (6);

10. «Олександрія» — 8 (8);

11. ЛНЗ — 7 (7);

12. «Оболонь» — 6 (8);

13. «Дніпро-1» — 6 (5);

14. «Зоря» — 5 (6);

15. «Верес» — 5 (7);

16. «Минай» — 3 (7).

Бомбардири: 4 м'ячі — Андрій Ярмоленко («Динамо»); 3 — Владислав Ванат, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Данило Безкоровайний, Максим Задерака (обидва — «Кривбас»), Максим Прядун (ЛНЗ).

У рамках 8-го туру УПЛ також зіграють: «Полісся» — «Минай», «Ворскла» — «Кривбас», «Рух» — «Шахтар» (23 вересня); «Зоря» — «Дніпро-1», «Металіст 1925» — «Колос» (24 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» у стартовому поєдинку Ліги конференцій зіграла внічию з лідером чемпіонату Бельгії.

Фото ФК «Динамо»

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