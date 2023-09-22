Де і коли дивитися у прямому ефірі ЛНЗ — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч 8-го туру УПЛ

У п'ятницю, 22 вересня, матчами у Києві та Олександрії розпочнеться програма 8-го туру чемпіонату України з футболу. «Оболонь» після поразки від «Шахтаря» (0:1) прийме на домашній арені одного з аутсайдерів УПЛ «Верес», а «Олександрія» на своєму полі спробує перервати у грі з «Чорноморцем» свою сумну 5-матчеву серію без перемог у чемпіонаті.

У суботу, 23 вересня, у прем'єр-лізі відбудуться ще чотири зустрічі. У Черкасах новачок ліги ЛНЗ під керівництвом білоруса Олега Дулуба, якому 20 вересня виповнилося 58 років, пройде випробування «Динамо», що перемогло у минулому турі «Ворсклу» (2:0).

У першій в історії зустрічі суперників букмекери віддають перевагу команді Мірчі Луческу. Наприклад, контора Vbet ставки на виграш колективу із Черкас приймає з коефіцієнтом 7,30, на нічию — 5,00, на перемогу «Динамо» — 1,46.

В інших зустрічах ігрового дня в Житомирі змагатимуться «Полісся» та «Минай», один з лідерів «Кривбас» гостюватиме у «Ворскли», а «Шахтар» після поразки в Лізі чемпіонів від «Порту» (1:3) зіграє на «Арені Львів» проти «Руха».

Завершиться тур двома поєдинками у неділю, 24 вересня. «Зоря», що зіграла внічию у стартовій зустрічі Ліги конференцій з «Гентом» (1:1), на стадіоні «Україна» у Львові побореться за три очки з «Дніпром-1», який очолив Юрій Максимов, а «Металіст 1925» на арені «Лівий берег» під Києвом прийме «Колос».

Чемпіонат України. 8-й тур

22 вересня (п'ятниця)

«Оболонь» — «Верес» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Олександрія» — «Чорноморець» 19:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

23 вересня (субота)

ЛНЗ — «Динамо» 13:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Полісся» — «Минай» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ

«Ворскла» — «Кривбас» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Рух» — «Шахтар» 19:00 «Суспільне. Спорт», «Спорт 1», YouTube-канал УПЛ ТБ

24 вересня (неділя)

«Зоря» — «Дніпро-1» 15:00 УНІАН

«Металіст 1925» — «Колос» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

Становище команд:

1. «Шахтар» — 17 очок (7 матчів);

2. «Кривбас» — 14 (7);

3. «Чорноморець» — 12 (7);

4. «Полісся» — 12 (7);

5. «Рух» — 11 (6);

6. «Металіст 1925» — 10 (6);

7. «Динамо» — 9 (4);

8. «Колос» — 9 (7);

9. «Ворскла» — 9 (6);

9. «Олександрія» — 8 (7);

10. ЛНЗ — 7 (7);

12. «Дніпро-1» — 6 (5);

13. «Зоря» — 5 (6);

14. «Оболонь» — 5 (7);

15. «Верес» — 4 (6);

16. «Минай» — 3 (7).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Максим Задерака, Данило Безкоровайний (обидва — «Кривбас»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «Динамо» Микола Шапаренко закрутив роман з дочкою легенди киян.

Фото ФК «Динамо»

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