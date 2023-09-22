«Зоря» врятувалася від поразки у грі з лідером чемпіонату Бельгії: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 21 вересня, луганська «Зоря», яка програла в УПЛ «Металісту 1925», провела в польському Любліні стартовий матч групової стадії Ліги конференцій проти лідера чемпіонату Бельгії «Гента».

Ліга конференцій. Група В. 1-й тур

«Зоря» (Луганськ, Україна) — «Гент» (Бельгія) — 1:1

«Зоря»: Турбаєвський, Снурніцин, Джордан, Боль, Вантух, Кірюханцев, Яцик, Мишньов (Мічин, 77), Нагнойний (Венделл, 77), Антюх (Волошин, 78), Герреро.

Голи: Герреро (70) — Кюйперс (67).

Так вийшло, що право стартувати в єврокубках «Зоря» виборола ще під керівництвом нинішнього наставника «Шахтаря» Патріка ван Леувена, з Ліги Європи вилетіла під керівництвом Ненада Лалатовича, а в Лізі конференцій стартувала з Валерієм Кривенцовим на чолі.

Суперник луганчанам дістався гідний, чого гріха таїти. Досить відзначити, що трьох опонентів у єврокубковому сезоні «Гент» пройшов на одному диханні — словацьку «Жиліну» (5:1 та 5:2), польську «Погонь» (5:0 та 1:2) і кіпрський АПОЕЛ (2:0 та 2:1).

Щоправда, перед матчем із бронзовим призером чемпіонату України бельгійці, представляючи суперника, відверто «дали в штангу». Пресслужба «Гента» не вигадала нічого кращого, як написати, що «Зоря» та Луганськ «занадто російсько-орієнтовані». Щоправда, ще до гри після галасу, що піднявся в мережі, ця частина презентації була вилучена з офіційного сайту.

Попри прогнози букмекерів, які вважали явним фаворитом зустрічі у Любліні колишній клуб Яремчука, Пластуна та Безуса, «Зоря» цілком добротно провела перший тайм. Так, в атаці луганчани не досягли успіху, але й «Генту» біля своїх воріт багато не дозволили (удари по воротах — 1:3, у площину — 0:1).

Ба більше, після перерви форвард луганчан Герреро мав шикарний шанс вивести свою команду вперед, але, на жаль, панамець не зміг завершити свій сольний забіг з центру поля влучним ударом. А ось «Гент» свій шанс не прогаяв, коли на 67-й хвилині Кюйперс вразив ворота Турбаєвського після передачі з флангу — 0:1.

Щоправда, минуло лише три хвилини, і Герреро виправився, точно пробивши в один дотик з меж штрафного майданчика та забивши свій дебютний м'яч у єврокубках, — 1:1.

У час, що залишився до фінального свистка, «Гент» на правах фаворита намагався вирвати перемогу (Кюйперс, наприклад, пробив у штангу), але хлопці Кривенцова, не зважаючи на дику втому, не схибили. Не найгірший старт «Зорі», погодьтеся.

У паралельному поєдинку в квартеті В ізраїльський «Маккабі» з Тель-Авіва переміг ісландський «Брейдаблік» — 3:2 (Макон, 12, Захаві, 25, Бітон, 32 — Ольсен, 44, 55).

У 2-му турі в групі 5 жовтня зіграють: «Брейдаблік» — «Зоря» та «Гент» — «Маккабі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що провідний форвард «Зорі» перейшов до англійського «Сандерленда».

Фото Belga

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