Повний провал команди Ротаня та здобутий бал «Вересом» під наглядом Реброва: відеоогляди матчів УПЛ

У п'ятницю, 22 вересня, зустрічами у Києві та Олександрії стартував 8-й тур української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 8-й тур

22 вересня (п'ятниця)

«Олександрія» — «Чорноморець» (Одеса) — 1:5 (Кравченко, 72 — Єрмаков, 11, Штогрін, 18, Кузик, 30, Бойчук, 45+2, Хадіда, 77). Юніорські склади — 0:0.

Команда Руслана Ротаня вдало стартувала у сезоні, але потім видала сумну серію з п'яти поєдинків без перемог. Тож, здавалося, настрій на гру з підопічними Романа Григорчука в олександрійців буде ще той.

Але реалії виявилися іншими. Вже на 30-й хвилині першого тайму «Чорноморець» вів у рахунку на стадіоні «Ніка» 3:0, а до перерви забив і четвертий м'яч!

У другому таймі господарі поля намагалися хоча б «розмочити» рахунок, і це їм вдалося. Щоправда, п'ятий гол «Чорноморця» теж не заставив на себе довго чекати.

До речі, якщо у сезоні багатостраждальна «Олександрія» не може виграти вже шість зустрічей, то «Чорноморцю» у рамках чемпіонату країни колектив із Кіровоградської області до цього не програвав цілих 10 матчів (з 2017 року). І ось такий провал. А команда Романа Григорчука між тим в таблиці вже друга.

«Оболонь» (Київ) — «Верес» (Рівне) — 0:0. Юніорські склади — 3:3.

До першого очного протистояння суперників у прем'єр-лізі підопічні Валерія Іващенка у сезоні, що стартував, ще не перемагали на рідній «Оболонь Арені», а хлопці Сергія Лавриненка жодного разу не вивозили три очки зі стадіонів суперників. Гра вийшла жвавенькою, з обопільними шансами забити, але зрештою ні вболівальники, на головний тренер збірної України Сергій Ребров, що був на грі, голів не побачили.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 17 очок (7 матчів);

2. «Чорноморець» — 15 (8);

3. «Кривбас» — 14 (7);

4. «Полісся» — 12 (7);

5. «Рух» — 11 (6);

6. «Металіст 1925» — 10 (6);

7. «Динамо» — 9 (4);

8. «Колос» — 9 (7);

9. «Ворскла» — 9 (6);

10. «Олександрія» — 8 (8);

11. ЛНЗ — 7 (7);

12. «Оболонь» — 6 (8);

13. «Дніпро-1» — 6 (5);

14. «Зоря» — 5 (6);

15. «Верес» — 5 (7);

16. «Минай» — 3 (7).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Данило Бескоровайний, Максим Задерака (обидва — «Кривбас»).

У рамках 8-го туру УПЛ також зіграють: ЛНЗ — «Динамо», «Полісся» — «Минай», «Ворскла» — «Кривбас», «Рух» — «Шахтар» (23 вересня); «Зоря» — «Дніпро-1», «Металіст 1925» — «Колос» (24 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» у стартовому поєдинку Ліги конференцій зіграла внічию з лідером чемпіонату Бельгії.

Фото ФК «Оболонь»

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