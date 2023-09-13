На захисті чотирилапих: «Фокстрот» та Happy Paw оголосили нову хвилю «Ф-підтримки»

9640 пухнастиків з 42 притулків уже відчули її — «Ф-підтримку», проєкт, націлений на організацію допомоги чотирилапим, евакуйованим із зони бойових дій.

На початку вересня 2023 року стартував новий етап співпраці «Фокстрота» з благодійним фондом Happy Paw в рамках проєкту «Ф-підтримка». Адаптація і допомога тваринам, врятованим від війни, є ключовим вектором роботи благодійного фонду партнерів під час війни і однією з важливих соціальних ініціатив мережі «Фокстрот».

Протягом 10 місяців «Фокстрот» спільно з благодійним фондом Happy Paw та українцями-благодійниками акумулювали 700 000 гривень для підтримки 9640 пухнастиків з 42 притулків. Це дало змогу закупити корм, профілактичні лікувальні засоби та нові «оселі», а саме: 14 тонн їжі, 20 будок, понад 3500 доз комплексних вакцин та обробок.

Анонсувавши нову хвилю «Ф-підтримки», співробітники мережі відновили вже традиційні для бренду поїздки в притулки для тварин, аби власним прикладом показати, наскільки врятованим пухнастикам важлива турбота кожної людини.

Зокрема, «фокстротівці» разом з представниками фонду Happy Paw відвідали херсонський притулок для котиків Олени Таран — «Незламні. Херсон», що тимчасово розташувався у Києві і прийняв до себе 98 пухнастиків з окупованих та деокупованих територій України. Для адаптації на новому місці в рамках «Ф-підтримки» котики отримали корм, медикаменти та звісно ж — побутову техніку, а саме — пральну машинку.

Також у «Фокстрот» продовжили комунікаційну кампанію «Ф-підтримки» і випустили емоційний ролик, що закликає українців не бути байдужими до долі врятованих пухнастиків. Адже попри весь біль і страждання, які їм принесла війна, вони не опускають хвостиків, бо вірять в нас — людей.

«Обстріли, руйнування, втрата домівки або гірше того — рідної людини, евакуація і початок життя з нового аркуша… Сьогодні для багатьох українців — це жорстока реальність, але ми розуміємо, що потрібно жити далі. А що говорити про тварин, яких війна застала на вулиці, у притулку або… під завалами. Вони, обездолені, переживши пекло війни, ніколи не скажуть нам, наскільки їм боляче. Однак поглядом вірних очей будуть дякувати за порятунок. Саме про це наша „Ф-підтримка“, яка єднає нас у благородній справі», — коментує запуск комунікаційної кампанії Олег Нікольський, маркетинг директор мережі «Фокстрот».

Команда «Фокстрот» твердо вірить, що разом можна зробити більше для беззахисних тварин та створити для них кращі умови існування.

«Найцінніша допомога — регулярна. Фонд Happy Paw спільно з компанією „Фокстрот“ вже 10 місяців поспіль підтримує тварин, яких волонтери вивозять із найгарячіших точок України. Будні котів і собак у зоні активних бойових дій і обстрілів — суцільна боротьба за життя, яка, на жаль, дуже рідко завершується успіхом. Завдяки проєкту „Ф-підтримка“ ми маємо надійне плече допомоги, що дозволяє дати шанс евакуйованим тваринам, водночас не зменшуючи турботу та забезпечення про постійних мешканців притулків», — розповідає Людмила Єнжеєвська, кураторка фонду допомоги безпритульних тварин Happy Paw.

Зазначимо, всеукраїнська мережа «Фокстрот» допомагає притулкам для тварин з 2021 року, розвиваючи комплексну програму спільно з БФ Happy Paw «Пухнасті друзі в кожен дім». Зокрема, забезпечує притулки побутовою технікою, взяла під опіку тваринок, надає інформаційну підтримку та бере участь в освітніх та інших проектах фонду.

В умовах повномасштабної війни бізнес не лише не зупинив соціальний проєкт «Ф-підтримка», а й розширив допомогу притулкам і тваринам, що постраждали внаслідок жорстокої агресії рф. Реалізація соціального проєкту «Ф-підтримка» та залученість до нього великої кількості українців дає можливість щомісяця надавати чотирилапим безхатченкам таку необхідну допомогу.

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