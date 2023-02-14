Підпалили живцем і знімали на відео: на Черкащині поліція розслідує моторошний випадок

В Україні, де нещодавно спалахнув скандал із 19-річними блогерами з Івано-Франківщини, парубки підпалили одяг чоловіка та виклали відео до інтернету. Інцидент стався у Черкаській області. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області.

«8 лютого до Звенигородського районного відділу поліції із заявою звернувся 44-річний житель села Кобринова Гребля. Він розповів, що 5 лютого отримав легкі тілесні ушкодження у вигляді опіків внаслідок підпалу одягу. За попередніми даними, чоловік разом із молодими парубками розпивав спиртні напої у підсобному приміщенні свого домоволодіння. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік заснув на підлозі. Тоді, парубки підпалили його одяг та знімали відео для соціальних мереж», — йдеться у повідомленні.

Під час проведення необхідних першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння підпалу одягу потерпілого може бути причетним 20-річний місцевий житель.

«Попередньо, за цим фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює повні обставини події, а також проводить відповідні експертизи за якими може бути визначено додаткову кваліфікацію та повідомлено про підозру у вчиненні злочину», — повідомили правоохоронці.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Рівному поліція зацікавилася 12-річною садисткою, яка вбивала кішок «на камеру».

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