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Затримувати зарплату стане невигідно: у Раді готують штрафи для роботодавців

11:53 24 вересня 2023
Зарплата

Верховна Рада найближчим часом може посилити санкції до роботодавців, які затримують виплату зарплати своїм працівникам. Це передбачає зареєстрований в парламенті проект Закону від 19.07.2023 «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у випадку неплатоспроможності роботодавця».

У випадку його затвердження Радою, у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів після закінчення місяця, за який здійснюється виплата, роботодавець буде змушений сплатити працівникові пеню в розмірі та на умовах, визначених трудовим або колективним договором, але не менше облікової ставки НБУ у розрахунку на рік за кожен день затримки, та виплатити всю суму заборгованості із заробітної плати та суму компенсації відповідно до Закону «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати».

У працівника ж з'явиться право тимчасово припиняти виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів. Також він може розраховувати на виплату компенсації у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат працівника за дванадцять місяців, що передують місяцю, в якому порушено справу про банкрутство роботодавця чи припинено трудовий договір у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи. При цьому максимальний розмір компенсації не може перевищувати дванадцяти мінімальних заробітних плат станом на 1 січня відповідного року.

«Мета даного проєкту закону — зробити економічно невигідним для роботодавця затримувати виплату заробітної плати, а також створити механізм компенсації заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця», — наголошують у Державній службі з питань праці.

Нагадаємо, що за розрахунками уряду, закладеними у проект державного бюджету на 2024 рік, середня зарплата в Україні зростатиме в наступні три роки і у 2024 році досягне майже 30 тисяч гривень.

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