Пожежа у київському притулку для кішок: стали відомі нові подробиці (фото)

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом умисного підпалу притулку для тварин в Голосіївському районі Києва.

Згідно з офіційним повідомленням, внаслідок пожежі 7 котів загинуло, інших вдалось врятувати. Слідчі дії тривають.

В притулку після пожежі

Уточнюється, що пожежа по вулиці Заболотного почалася 23 вересня близько 23:00. На місце негайно прибули вогнеборці ДСНС, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці Голосіївського управління поліції та медики.

Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, всі, хто отримав опіки, були доставлені у ветеринарну клініку.

Розслідування розпочато за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України («Умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки). Також нині вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України («Жорстоке поводження з тваринами»).

Поліція наразі з’ясовує всі обставини події та проводить слідчі дії.

Тим часом журналістам ТСН вдалося знайти свідка інцидента.

«Я почула три вибухи, один був дуже потужний і два більш слабеньких. Я думала, це хлопці наші працюють, не звернула уваги. Коли відчула запах горілого, вийшла на балкон та побачила, що тут таке (пожежа. — Авт.) сталося. Я одразу спустилась, і поки прийшла, вже пожежники були на місці, вже тушили і дуже багато людей було. Вогонь був вище дерев», — розповіла місцева мешканка.

Нагадаємо, влітку у столичному парку Партизанської слави розлючені кияни впіймали 19-річного ґвалтівника собак.

Фото поліції

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