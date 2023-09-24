Стали відомі причини несподіваного розлучення Х'ю Джекмена із дружиною після 27 років шлюбу

Один із провідних інсайдерів австралійського шоу-бізнесу репортер Пітер Форд поклав край чуткам і «дурним вигадкам» щодо несподіваного розлучення популярного актора Х'ю Джекмена з дружиною Деборрою-Лі Фернесс. Як уже повідомляли «ФАКТИ», у середині вересня подружжя оголосило у спільній заяві про те, що прийняло рішення розлучитися після 27 років шлюбу.

Після цього в соцмережах та ЗМІ розпочалося обговорення можливих причин того, чому ця «ідеальна пара» більше не хоче бути разом. Одні стверджували, що у 54-річного Джекмена, який на 13 років молодший за дружину, хтось є. Інші наполягали на тому, що Деборра-Лі заздрить популярності чоловіка. Адже вона сама актриса, і коли вони почали зустрічатися, була набагато відомішою за Х'ю. Однак потім відійшла в тінь, надавши Джекмену можливість робити успішну кар'єру.

Пітер Форд спростував усі ці, за його словами, «дикі теорії». Репортер висловив свою думку. І назвав дуже просту, але тим не менш сумну причину розлучення.

«27 років шлюбу в шоу-бізнесі — це великий термін, за звичайними мірками це 186 років», — підкреслив він.

«Це досить частий сценарій для подружжя віком 50−60 років, коли, як тільки діти виросли і відірвалися від батьків, вони вирішують, що клей, який скріплював усе це разом, висох. І вони вирішують йти далі різними шляхами», — додав Форд.

«Деякі речі, які я прочитав за останні пару днів, неймовірно дурні. Наприклад, історія про те, коли „почали з'являтися тріщини“ у шлюбі Х'ю та Деборри-Лі. Якийсь розумник пише — Деборра-Лі ніколи не приходила на репетиції мюзиклу The Music Man, у якому Джекмен грає головну роль. Господи! А навіщо це їй? Її там не було, бо вона не задіяна у цій постановці. Все просто!» — обурюється Форд.

Досвідчений репортер розповів також, що багато років тому тренувався разом із Джекменом в одному спортзалі. З іншого боку, часто зустрічалися на засіданнях Мельбурнського теософського товариства.

«Х'ю відвідував там курси з буддизму, спіритуалізму та медитації. Можу сказати з упевненістю, він завжди шукав щось нове», — сказав Форд.

Тим часом завершилося скандальне розлучення Кевіна Костнера — його колишня дружина Крістін Баумгартнер із тріском програла у суді.

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