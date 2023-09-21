Крістін Баумгартнер з тріском програла: завершилося скандальне розлучення Кевіна Костнера

Кевін Костнер і його колишня дружина Крістін Баумгартнер зробили несподівану заяву про те, що досягли угоди з усіх фінансових питань, які не могли врегулювати під час шлюборозлучного процесу. Як уже повідомляли «ФАКТИ», знаменитий актор і колишня модель прожили разом майже 20 років. У травні Крістін подала на розлучення. Пара опинилася в підсумку втягнута в багатомісячну юридичну війну, яку, як стало зрозуміло тепер, Баумгартнер з тріском програла.

Кевін Костнер і його адвокат Лора Вассер

Адвокат Костнера, відомий у США фахівець з процесів по розлученням Лора Вассер притиснула колишню дружину свого клієнта до стінки. Крістін довелося погодитися з розміром щомісячних аліментів — суд встановив їх у розмірі 63 тисяч доларів. Це вдвічі менше, ніж було призначено спочатку. Але Баумгартнер тоді не погодилася і наполягала на значному збільшенні щомісячних виплат — 248 тисяч доларів, мотивуючи це тим, що не зможе забезпечити дітям спосіб життя, до якого вони звикли.

Нагадаємо, у Кевіна і Крістін троє неповнолітніх дітей — Кайден (народився 2007 року), Хейс (2009 року народження), Грейс (2010 року народження).

Поворотним моментом у тяжбі стала інформація про те, що Костнер уже надав Баумгартнер понад 400 тисяч доларів на оплату судових витрат. Крістін намагалася всіляко ухилитися від відповіді на запит, який Вассер надіслала їй та її адвокатам.

Підсумок судової битви такий: Костнер платитиме аліменти в розмірі 63 тисяч доларів на місяць і ні цента більше. Якщо Баумгартнер у майбутньому спробує оскаржити цю суму в бік збільшення, вона муситиме повернути колишньому чоловікові не тільки зазначені 400 тисяч доларів з гаком, а й ще понад мільйон доларів, які отримала раніше згідно зі шлюбним контрактом.

Як кажуть експерти в питаннях розлучень, Крістін загнали в глухий кут. Якби вона продовжувала судитися, то розмір аліментів могли зменшити до 14 тисяч доларів, а її зобов'язали б повернути майже півтора мільйона доларів Костнеру і ще самій оплатити судові витрати. Вибору в неї не було.

Знімок, який Костнер виклав в Instagram

Костнер явно залишився задоволений результатом. 68-річний актор розмістив в Instagram своє фото і підписав його коротко: «Щасливого понеділка, друзі. Бажаю всім здоров'я і щастя». З цього поста випливає, що Кевін дізнався про капітуляцію Крістін увечері 18 вересня.

Раніше повідомлялося, що Кевін Костнер заклав ранчо, щоб зняти фільм своєї мрії.

На фото в заголовку Кевін Костнер і Крістін Баумгартнер

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