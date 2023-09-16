«Це єдине, що може сказати будь-хто з нас»: Х'ю Джекмен та його дружина розлучилися після 27 років шлюбу

Зірка Голлівуду Х'ю Джекмен та його дружина Деборра-Лі Фернесс оголосили, що розлучаються після багатьох років спільного життя. Новина про розлучення стала повною несподіванкою як для ЗМІ, так і для мільйонів шанувальників австралійського актора, який по праву вважається одним із найпопулярніших у світі. Нещодавно подружжя відзначило 27-ю річницю весілля, а на срібне весілля Джекмен поділився серією фото з церемонії одруження. Їхній союз називали чи не найміцнішим і найщасливішим у шоу-бізнесі.

«Нам пощастило провести майже три десятиліття разом як чоловік та дружина у прекрасному повному кохання шлюбі. Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання», — йдеться у спільній заяві пари.

«Наша родина була і завжди буде нашим головним пріоритетом. Ми приступаємо до цього наступного розділу з вдячністю, любов'ю та добротою. Ми дуже цінуємо ваше розуміння та повагу до нашого приватного життя…» — наголошується в заяві.

Вона підписана «Деб і Х'ю Джекмен», при цьому додано ще одну фразу: «Це єдина заява, яку може зробити будь-хто з нас».

Нагадаємо, у колишнього подружжя двоє прийомних дітей — син Оскар (23 роки) та дочка Ава (18 років).

54-річний Джекмен молодший за колишню дружину на 13 років. Раніше він не раз заявляв, що ніколи не проводив у розлуці з дружиною більше двох тижнів після їхнього весілля у 1996 році.

У квітні, коли пара відзначала 27-му річницю весілля, зірка «Росомахи» та «Людей Ікс» вкотре освідчився Деборрі у коханні.

«Я люблю тебе, Деб. Сьогодні наша 27-ма річниця весілля. 27 років! Я так тебе люблю. Разом ми створили чудову родину. І життя. Твій сміх, дух, щедрість, гумор, зухвалість, сміливість та відданість — неймовірний подарунок для мене. Я люблю тебе всією душею», — написав актор на своїй сторінці в Instagram.

А в липні Х'ю Джекмен з дружиною Деборрою-Лі відвідали фінальний матч турніру Вімблдону і виглядали цілком щасливими.

Тим часом скандальний позов знаменитого актора і режисера Кевіна Костнера з його колишньою дружиною Крістін Баумгартнер дійшов до етапу відкритих судових засідань.

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