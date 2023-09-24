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«Обіцяю не померти на сцені»: Дантес серйозно захворів на гастролях

17:46 24 вересня 2023
Володимир Дантес

Популярний співак Володимир Дантес, який нещодавно заговорив про весілля з Дашою Кацуріною, повідомив, що сильно захворів.

«Прошу уваги. Після неймовірного і шаленого першого концерту в турі я змушений змінити деякі дати туру. Вибачте. Я занадто повірив в свої сили і своє здоровʼя. Після останніх зйомок моєї нової програми Будинок Культури, в Херсонський і Миколаївській областях, я сильно захворів. Замість того, щоб лікуватись, продовжив зніматись, потім зйомки в шоу Я люблю Україну, паралельно репетиції вистави (новий проект) в палаці України, чим тільки ускладнив свій стан. Відчуваю себе хе_ово, коли жаліюся, але ще гірше — кашляти і задихатися під час і після виступу. До останнього думав, що встигну і все мине. Але ні. Давайте з вами зустрічатись, але трішечки в нові дати. Обіцяю до цього моменту привести себе до тями і не вмерти на сцені», — написав він.

Фоловери співака у коментарях бажають йому якнайшвидшого одужання.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Дантес об’єднався з відомими українськими гумористами та переспівав хіт гурту Backstreet Boys.

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