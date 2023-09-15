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Володимир Дантес разом із популярними українськими гумористами переспівали хіт знаменитого гурту Backstreet Boys заради ЗСУ

12:15 15 вересня 2023
Володимир Дантес

Популярний співак Володимир Дантес, який нещодавно випустив чуттєву пісню-спогад «Кити» про Крим, обєднався з відомими українськими гумористами та переспівали хіт знаменитого у 90-ті гурту Backstreet Boys.

Коміки Василь Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр, Олег Свищ та співак Володимир Дантес так закликають задонатити на українську армію. Артисти переспівали хіт гурту I Want It That Way та навіть зняли схожий кліп біля літака. Вони зробили це не заради розваги, а для того, щоб зібрати кошти на «пташки» для ЗСУ.

«Цим хлопцям потрібна лише ваша увага, а от ЗСУ потрібні пташки, а саме: валькірії, ударний безпілотник для нічних бомбардувань Shoolika MK6, мавіки, fpv дрони», — Володимир повідомив в інстаграмі та опублікував відео.

Він додав, що навіть невеликий внесок — 10−20 гривень наближає перемогу. Загальна сума збору — 5 млн гривень.

Нагадаємо, I Want It That Way — один із найвідоміших хітів американського бойз-бенду Backstreet Boys. Пісня була написана ще в 1999 році. Наразі кліп на трек переглянули понад 1,2 мільярда разів.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у свій 35-й день народження Володимир Дантес відмовився від подарунків і закликав зробити донати на підтримку тих, хто зараз захищає країну від російських окупантів. Артистові вдалося зібрати чималу суму.

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