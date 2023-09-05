Володимир Дантес заговорив про весілля з Дашою Кацуріною

Популярний співак Володимир Дантес, який нещодавно публічно зізнався Даші Кацуріній в почуттях, заговорив про весілля з коханою. В інтерв’ю Люкс ФМ він розповів, що вони разом вже близько року. Проте не так багато часу проводять разом. Оскільки Даша з дітьми перебуває за кордоном, а він працює в Україні. Вони зустрічаються, коли Дантес виїздить з благодійними концертами за кордон, чи Даша приїздить у справах в Україну. За словами Дантеса, скоро вони вже будуть разом. Даша планує за чотири місяці повернутися в Україну.

Володимир зізнається, що поки він не планує весілля. Не бачить в цьому потреби. Та й не уявляє, як можна веселитися, коли на війні гинуть люди.

«Я не знаю з приводу весілля, ми часто перекидаємося якимись моментами. Але і так класно. Наразі — і так супер. Я не відкидаю той момент, що буде воно. Блін, ми разом тільки — скільки там? Тільки рік. Весілля — це класно. Я розумію, що повинні бути весілля, що родини мають з'являтися. Я не розумію, як буду почуватися, коли буду сильно гуляти. Скоріше за все, це треба проговорити із психологом», — зазначив Володимир.

Він зізнався, що кохає Дашу, вважає її дуже красивою та талановитою.

«Вона моя кохана людина. Людина, з якою я розвиваюся, яку я кохаю і яка мене кохає, незважаючи ні на що. Нам дуже складно, бо ми часто не разом. Але через декілька місяців будемо постійно вже разом. Це найголовніше», — сказав Дантес.



*Дантес знайшов спільну мову з дітьми Даші Кацуріної

Раніше співак вразив потужною піснею «Кити», в якій поділився щемливими спогадами про Крим.

Нагадаємо, колишня дружина Дантеса Надя Дорофєєва нещодавно вийшла заміж за Михайла Кацуріна — ексчоловіка Даші.

89

Читайте нас у Facebook та Instagram