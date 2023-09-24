«Я віддав свою дитину на звичайну примітивну операцію і за добу її втратив»: в лікарні Дніпра 11-річний хлопчик помер після наркозу

У серпні в лікарні імені Руднєва в Дніпрі 11 пацієнтів потрапили до реанімації після операцій . За даними Міністерства охорони здоров’я, причиною побічної реакції ймовірно стали медичні препарати, які використовували для внутрішньовенного наркозу. На жаль, двох людей не змогли врятувати через ускладнення у вигляді поліорганної недостатності — це 11-річний Ілля Шишаков та 32-річний військовий Руслан Коріхов. Батько хлопчика Роман переконаний, що лікарі задовго тримали його у закладі без потрібного лікування, тому суттєво зменшили шанси на порятунок. Зараз правоохоронці з’ясовують всі обставини трагедії, а лікарі, причетні до інциденту, продовжують працювати, тому що на час розслідування їх ніхто не відсторонював від обов’язків.

«Як же Іллюша хапався за життя, стискаючи лікарняне простирадло в кулачки від болю!»

— Іллюша — молодший у родині, в нього залишився 17-річний брат. У вересні син, якого ми ніжно називали Люлік, пішов би до шостого класу, але, на жаль, не судилося, — розповів «ФАКТАМ» тато хлопчика Роман Шишаков. — Знаєте, це була дуже життєрадісна та активна дитина. Любив проводити час біля комп’ютера, із братом їздити на велосипедах, долаючи за раз 15−20 кілометрів. Ілля дуже був прив’язаний до мами, постійно піклувався про неї.

"Це була дуже життєрадісна та активна дитина", - каже Роман Шишаков про сина Іллю

Ми проживаємо неподалік міської дитячої лікарні імені Руднєва й неодноразово через ті чи інші ситуації звертались до медиків за допомогою, ходили на консультації в разі потреби. Тому чітко розуміли, куди йдемо і до яких лікарів. Іллі медики поставили діагноз «фімоз», при якому за показами лікарів хлопчикам виконується стандартна, пов’язана зі статевими органами операція. Вона займає два дні — день втручання, нагляд та виписка додому. Напередодні нам дали список всіх обстежень та аналізів, які ми пройшли. Після того Ілля ліг в медичний заклад. 10 серпня зранку його прооперували. Стан був кволий, як після анестезії, проте дитину не турбувало нічого.

В міську дитячу лікарню імені Руднєва сім'я Шишакових зверталася не раз

Проте після обіду хлопчику стало зле. Почалась нудота, рвота, піднялась температура, з організму не виходила рідина, він скаржився на болі в ногах та попереку, губи посиніли. У дітей в його палаті та в сусідніх, яких тоді ж прооперували, теж симптоми були ідентичні. Родичі пацієнтів питали у лікарів, що відбувається, адже зазвичай через 2−3 години діти можуть бігати коридором. Але ті запевняли, що все нормально, під контролем. Коли в Іллі на тілі з’явилася мармуровість — розводи на тілі, які свідчили про неналежну роботу нирок та печінки, його лише після двох годин дня перевели до палати інтенсивної терапії. Вранці 11 серпня батькам Іллі Шишакова повідомили, що хлопчика переводять до обласної дитячої лікарні. Він був при тямі, проте дуже виснажений та кволий. В реанімації в нього почали відмовляти внутрішні органи.

— Коли я спитав у медиків обласної лікарні, які наші шанси на одужання, вони повідомили, що якщо дитина потрапила б у перший день, то вони були б на рівні 20−40%. А ми потрапили у другий… — продовжує батько. — Як же Іллюша хапався за життя, стискаючи лікарняне простирадло в кулачки від болю! Як він хотів повернутися додому і просив припинити все, що відбувається. «Тату, я не хочу більше тут бути! Я більше не можу! Я хочу „вийти із цієї гри“!» — казав мій син. А я дивився на це пекло і повторював, що ще трохи, ще треба потерпіти. Він стискав зуби та кулачки і продовжував боротися. Весь у поту від температури більше 38, з цифрами на моніторі, що доходили до 190, жовтий, з темними губами, мармуровими плямами та дрібними точками кровоточу по тілу — від відмови нирок, печінки та інших органів… Але він продовжував боротися!

Продовжував до 2:00 12 серпня. Двадцять хвилин понад п’ять лікарів намагалися реанімувати сина та «змусити» продовжувати боротьбу. У цей момент моя дружина в повній безвиході металася коридором і кликала сина, просила, благала не залишати її, просила зібрати всі сили і продовжити боротися…

Я зрозумів, що означає «завмирає серце», коли ти через усі відчинені двері чуєш, як «качають» твою маленьку дитину і в секунди перерви дій лікарів монітор видає приречений рівний протяжний писк. І знову «качають»… Ти боїшся навіть дихати, щоб не завадити лікарям і йому. Але сили на боротьбу в нього вже не було… Син втрачав так потрібні йому для боротьби сили, поки персонал лікарні Руднєва пів доби гаяв час, повністю розуміючи, що немає ресурсів для його порятунку, та вирішував як прикрити «свій зад», коли після переведення тяжких пацієнтів в інші лікарні ситуація вийде назовні.

Я довірив свою дитину на звичайну примітивну операцію і за добу я її втратив. Бо медики не хотіли визнати, що не можуть впоратись з ситуацією. Лише через 12 годин вони це зробили, коли було запізно. Вони принесли життя Іллюші та подальше життя всіх його близьких в жертву заради того, щоб прикрити себе. Мій син своєю боротьбою був змушений намагатися виправити помилки, дії, бездіяльність чи навмисні дії всіх тих, хто своїми професійними та службовими обов’язками повинен усіляко перешкоджати виникненню навіть натяку на таку боротьбу пацієнта за життя. Усіх тих, хто має контролювати оборот та якість медичних препаратів, тих хто на всіх рівнях має контролювати дії медпрацівників.

Такий допис зробив Роман Шишаков у соцмережах після смерті сина

«Журналістам у Дніпрі наполегливо не рекомендують висвітлювати цю тему»

Родина Іллі Шишакова поховала хлопчика у рідному Дніпрі. У висновку про смерть дитини вказано, що причинами, які призвели до загибелі, стали: «…ускладнення після хірургічних та терапевтичних втручань… Лікарський засіб або медикамент.». Ми поцікавились у батька хлопчика, чи погоджується він із цим.

— Якщо 11 потерпілих, то все ж таки щось могло статись із препаратом, — каже чоловік. — У всіх пацієнтів була поліорганна недостатність, але їх змогли врятувати. Чому мій син та інший молодий чоловік загинули — я не можу відповісти зараз. Можливо, їм дали більше препарату, чи щось підсилило дію цієї отрути. Питанням медпрепаратів займатиметься слідство, це складно, адже потрібно проводити аналізи. Вони й визначать, чи він «сумнівної якості», чи підроблений, чи може якісний, а його неправильно зберігали…

"Чому мій син та інший молодий чоловік загинули, займатиметься слідство", - каже Роман Шишаков

Після трагедії минуло понад місяць, проте жодної інформації про хід розслідування чи перші висновки наразі нема. Не проведено брифінгу, куди б запросили медіа, громадськість та родини потерпілих.

— Вже зараз бачу ознаки свідомого чи несвідомого замовчування цієї трагедії, — вважає Роман Шишаков. — Журналістам у Дніпрі наполегливо не рекомендують висвітлювати цю тему. Лікарня працює та запрошує до себе. Причетні до інциденту лікарі працюють та чекають нових «жертв». Ціна життя мого сина — боягузливе мовчання. Якщо зараз все залишити як є, то завтра можуть постраждати інші пацієнти, інші діти. Бо те, що відбувається, зараз не схоже на пошук істини та зроблені висновки. Єдиний висновок, який я бачу, — ховати правду все глибше та удавати, що нічого не сталося.

Своєю чергою рідна тітка Іллі Шишакова Ольга Ярошенко опублікувала у соцмережі допис, в якому попросила МОЗ, Дніпропетровську ОВА, міську раду та адміністрацію лікарні імені Руднєва дати відповіді на питання, пов’язані із загибеллю людей.

«Де комісії? Де перевірки? Де звіти про них? Де висновки? Чому лікарня ім. Руднєва, проводячи операції 8 та 9 серпня з застосуванням препаратів, заборонених надалі МОЗ, маючи перші ознаки погіршення стану пацієнтів в післяопераційний період, не зупинилась, та прооперувала ще 9 людей 10 серпня? — пише Ольга Ярошенко. — На який підставі зараз продовжують працювати ці лікарі та медичні працівники, які своєю бездіяльністю призвели до смерті одинадцятирічну дитину та 32-річного чоловіка, а також з рокової помилки яких інші 9 пацієнтів опинились в реанімації? Так, їх вина ще не доказана. Але як і їх невинуватість. 50/50, але коли мова про загрозу життю діями — показник неприйнятний. На якій підставі зараз продовжує працювати головний лікар Ігор Македонський, який як керівник несе повну відповідальність за дії своїх підлеглих? На якій підставі всі вищевказані органи надали дозвіл на подальші оперативні втручання за участю усіх пов’язаних з настанням тяжких наслідків і смертю пацієнтів?»

Зазначимо, що за даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу. За інформацією Міністерства охорони здоров’я, пацієнти ймовірно отримали побічну реакцію на медпрепарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. Попередньо — для внутрішньовенного наркозу. На партію препаратів, підозрюваних у побічній дії, накладено карантин та вилучено з обігу в медзакладі. Держлікслужба проводить власне розслідування.

У коментарі «Суспільному» адміністрація міської дитячої лікарні імені Руднєва повідомила, що вони «зацікавлені в об’єктивному розслідуванні, встановленні всіх обставин, щоб подібні ситуації не траплялися у майбутньому». «У лікарні працює комісія Міністерства охорони здоров’я України, слідчі органи, ведеться слідство», — заявили там.

Тато хлопчика Роман Шишаков зазначив, що наразі вони з адвокатом вивчають детально справу і, якщо виникне потреба, клопотатимуть про призначення додаткових та повторних експертиз, у тому числі експертиз дій лікарів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про шокуючий медичний скандал на Тернопіллі: з 22 пацієнтів, які осліпли після уколів, одному довелося видалити око.

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