«Навесні на війні загинув брат, а влітку через лікарку помер синочок»: подробиці трагедії у Рівному, де під час пологів загинуло немовля

У Дніпрі відкрито кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівниками — в міській лікарні помер маленький пацієнт. Новий трагічний випадок стався у Рівному. І тепер кожні вихідні Дар'я та Микола Юфимчуки їдуть на місцеве кладовище до свого синочка Тимофійка, якого не стало в той же день, коли він народився — 7 липня.

На крихітній могилці багато машинок, м'яких іграшок, статуеток у вигляді янголятка. Вдома — пустий візочок та одяг для немовляти, який вони обирали разом, й були неймовірно щасливими, очікуючи народження первістка. Молоде подружжя не стримує сліз — вони так мріяли про народження дитини, вагітність у жінки проходила добре, а вже у момент пологів, додає потерпіла, вона зіштовхнулась із акушерським насиллям, в результаті чого її син народився вже мертвим, хоча до того вона чула його серцебиття.

Патологоанатоми встановили, що причиною смерті стала асфіксія. Родина звинувачує у трагедії медиків і вже звернулась з заявою до поліції. Натомість лікарку, яка приймала пологи, так і не відсторонили від посади «через брак доказів». До речі, це не перший випадок на Рівненщині, де родина звинувачує медиків у смерті дитини.

Лікарка Алла Паньків сама запропонувала свої послуги Дар'ї, «хоча працювала у відділенні патології вагітних, і не була закріпленою в родзалі»

- Восени минулого року ми з чоловіком побрались й тоді ж дізнались, що станемо батьками. Радості не було меж, нині ж серце та душа розриваються від болю, — розповідає «ФАКТАМ» мама загиблого хлопчика Дар'я Юфимчук. — Вагітність проходила без ускладнень, я приходила на всі консультації, здавала аналізи, робила УЗД. Згідно висновків, малюк добре розвивався. Ми й ім'я обрали синочку — Тимофійчик. Купили йому ліжечко, візочок, одяг, пляшечки. На 37−38-ому тижні в мене виявили підтікання вод, і по рекомендації лікарки, в якої я стояла на обліку у поліклініці, потрапила до її подруги Алли Паньків, яка працює у Рівненському обласному перинатальному центрі. Вона в той же день провела тест на води, але виявилось, що це не вони.



Дар'я та Микола в очікуванні малюка

Лікарка запитала мене, в кого планую народжувати, я відповіла, що ще не знаю, мовляв, хай приймають пологи чергові лікарі. На це співрозмовниця заявила, що могла би нам допомогти, бо є хорошим фахівцем. Вже потім з'ясувалося що вона в родзалі не закріплена, а працює в відділенні патології вагітних, і хто хоче, тільки по заяві йде до неї. Тоді я того не знала, і вона це приховала від нас.

4 липня на 39−40-ому тижні я прийшла до неї на огляд, вона оглянула й полізла до матки. Мені стало боляче, я закричала. У лікарки нічого не вийшло. Коли повернулась додому, у мене почались кров'янисті виділення, які самі потім пройшли. 6 липня я знову була у Алли Паньків, все повторилось. Того ж дня мене госпіталізували.

І ввечері мені ввели катетер Фолея, хоча як на мене, показань до стимуляції не було. Й коли я раніше питала, чи будуть стимулювати, лікарка стверджувала, що ні. О 21−00 почались перейми. Я говорила черговій лікарці, що, мабуть, в мене вони періодичні. Але вона казала, що це можуть бути тренувальні і скоро вони закінчаться. Я промучилась, і десь заснула до ранку, із катетера пішла кров… вранці вже прийшла Алла Паньків, оглянула та витягнула його. Відкриття було десь 5 сантиметрів. Почались знову сильніші перейми, мене перевели в родзал, приїхав чоловік.

За словами Дар'ї, далі відбувалось справжнє пекло. Бо лікарці не подобалось, як жінка вела себе під час пологів.

- Вона казала: «Швидше, ти егоїстка, якщо дитина буде синя, чи не заплаче, щоб не питала в мене чому». Народжувала я лежачи. Потім лікарка брала та натискала на живіт, мій чоловік був позаду. Далі поклала простирадло під мене, з одного боку давила ним, ніби тягнула, а ліктем тиснула з іншого боку. Сердечко у сина билось нормально. Останні рази говорила мені тужитись без перейм, щоб пришвидшити процес. Далі без дозволу мені зробили надрізи та витягнули дитинку. Синочок не заплакав, всі поприбігали, пробували реанімувати. І все — тиша. Чоловік, підійшовши, побачив, що вже нашої дитини немає. Лікарі, які були там, запевнювали нас, що дитинка народилась мертвою.

«Патологоанатом написав: „Асфіксія під час пологів“, і це сталось під час самих пологів, не раніше»

Зробивши розтин, патологоанатом дав: «Асфіксія під час пологів», і це сталось під час самих пологів, не раніше. Після того Алла Паньків почала гарно говорити з нами, мовляв, таке буває, і нам треба здорове дитя. Хоча наш Тимофійчик був здоровим.

Далі моя обмінна картка взагалі зникла. Ми написали заяву головній лікарці. Після того ввечері мене набрала мама Алли Паньків, яка працює акушером-гінекологом в Рокитному вже 36 років. Вона повторювала, що таке буває і її дочка не винна

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Після того батьки дитини написали заяву у поліцію. Хоча, зізнається Дар'я, не вірять, що винуватиця понесе покарання.

- Головна лікарка, в якої вона працює — її хрещена. Звісно, вона захищатиме її. Й робить це, стверджуючи, що в мене була якась патологія, й мене до них направили. Ні, це я сама обрала цю лікарку, сподіваючись на її професіоналізм, за що поплатилась найдорожчим. Досі ніхто від посади Аллу Паньків не відсторонив. Бо нам кажуть, що нема доказів її вини. Це просто якийсь цинізм! Але заради пам'яті нашого сина та майбутніх дітей, ми будемо боротись до кінця.

Пологи у Дар'ї приймала акушерка-гінекологиня перинатального центру Алла Паньків. Вона до кінця слідства відмовилася коментувати обставини смерті дитини.

«Після завершення всіх перевірок я надам вам усю інформацію. В засобах масової інформації шириться дуже багато інформації щодо фаховості моїх дій, я теж зацікавлена в її об'єктивному висвітленні, оскільки впевнена у правильності своїх дій і їх перевірці», — заявила «Суспільному» акушерка-гінекологиня.

Дар'я Юфимчук додає — за останні кілька місяців це вже друга трагедія у їхній родині. У травні цього року на війні загинув рідний брат її чоловіка — Дмитро Юфимчук.

- Сталось це в боях біля Олексієво-Дружківки в Краматорському районі на Донеччині. Дімі було 26 років… Молодий, красивий, усміхнений. Родина ще ту страшну втрату не пережила, а тут знову горе — смерть Тимофійчика.

Як повідомила «ФАКТАМ» речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, 12 вересня до поліції надійшла заява 20-річної рівнянки, в якій йшлось про те, що на початку липня під час пологів лікарка одного з медзакладів не виконала свої професійні обов’язки, що призвело до смерті дитини.

- За цим фактом слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Наразі встановлюємо усі обставини події в рамках кримінального провадження. Санкція статті передбачає максимум до трьох років ув'язнення.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Тернопіллі стався шокуючий медичний скандал: з 22 пацієнтів, які осліпли після уколів, одному довелося видалити око.



На фото в заголовку Дар'я та Микола Юфимчуки на могилі свого синочка Тимофійка

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