Українець Кочергін класним голом поставив переможну крапку у матчі з вісьмома взяттями воріт (відео)

Футболіст збірної України та «Ракува» Владислав Кочергін, який став минулого сезону чемпіоном Польщі, відзначився черговою результативною дією в екстраклясі.

У гостьовому матчі 9-го туру чемпіонату Польщі на полі «Руха» з Хожува півзахисник вийшов на заміну на 79-й хвилині, а на 86-й — класним голом поставив переможну крапку у поєдинку з вісьма м'ячами — 5:3.

Зазначимо, що це 16-й гол українського півзахисника у 63 матчах за польський клуб, також у його активі чотири результативні передачі. Після четвертого поспіль успіху «Ракув» із 16 очками посідає у чемпіонаті Польщі друге місце, на три пункти відстаючи від «Шльонська», але маючи при цьому дві гри в запасі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Владислава Кочергіна приніс «Ракуву» перемогу в матчі відбору Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Ракув»

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