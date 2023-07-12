Гол футболіста збірної України приніс його команді перемогу у матчі відбору Ліги чемпіонів (відео)

Півзахисник збірної України Владислав Кочергін, який став минулого сезону чемпіоном Польщі, приніс «Ракуву» перемогу у домашньому поєдинку першого відбірного раунду Ліги чемпіонів над естонською «Флорою» (1:0).

На 54-й хвилині колишній футболіст «Дніпра» та «Зорі», який викликався до збірної України на матчі проти Північної Македонії та Мальти, завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика і забив свій шостий гол у єврокубках

Зазначимо, що минулого сезону 27-річний уродженець Одеси у 45 матчах за «Рахув» у всіх турнірах забив 12 м'ячів.

Нагадаємо, що Україну в Лізі чемпіонів представлять два клуби. «Дніпро-1» 25 липня та 1 серпня у другому раунді кваліфікації зіграє проти грецького «Панатинаїкоса», а чемпіон країни «Шахтар» безпосередньо пробився до групового турніру (жеребкування — 31 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярмоленко допоміг «Динамо» розгромити суперника в «секретному» матчі в Австрії.

Фото ФК «Ракув»

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