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Спорт

Футболіст збірної України Кочергін став чемпіоном європейської країни (відео)

9:06 8 травня 2023
Владислав Кочергін

Півзахисник збірної України Владислав Кочергін, який разом із «Ракувом» не зміг завоювати національний кубок, став чемпіоном Польщі.

Скромний клуб із Ченстохови забезпечив собі перше в історії клубу «золото» достроково, за три тури до фінішу. Причому підопічним Марека Папшуна навіть не довелося для цього перемагати — найближчий переслідувач, варшавська «Легія», програла в гостях «Погоні» зі Щецина (1:2), і навіть виїзна поразка від «Корони» з Кельце (0:1), за яку виступає ще один наш співвітчизник Кирило Петров, виявилося для «Ракува» немов перемога.

Відеоогляд матчу «Корона» — «Ракув» — 1:0

Додамо, що в «чемпіонському» матчі у стартовому складі «Ракува» вийшов Кочергін. Проводячи у клубі з Ченстохови другий сезон, Владислав є ключовим виконавцем «червоно-синіх» — в активі українця 42 матчі у всіх турнірах цього сезону та 10 забитих м'ячів.

До речі, це чемпіонство також є першим у кар'єрі 27-річного українця, у сім'ї якого на початку липня минулого року народився первісток. Раніше, виступаючи за «Дніпро» та «Зорю», футболіст ставав бронзовим призером чемпіонату України, а у складі «Ракува» з мінімальним особистим внеском (лише три зіграні матчі) завоював «срібло» минулого сезону екстракласи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярмоленко в шаленій серії пенальті з 28 ударів програв із Ребровим фінал Кубка президента ОАЕ.

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