Футболіст збірної України Кочергін став чемпіоном європейської країни (відео)

Півзахисник збірної України Владислав Кочергін, який разом із «Ракувом» не зміг завоювати національний кубок, став чемпіоном Польщі.

Скромний клуб із Ченстохови забезпечив собі перше в історії клубу «золото» достроково, за три тури до фінішу. Причому підопічним Марека Папшуна навіть не довелося для цього перемагати — найближчий переслідувач, варшавська «Легія», програла в гостях «Погоні» зі Щецина (1:2), і навіть виїзна поразка від «Корони» з Кельце (0:1), за яку виступає ще один наш співвітчизник Кирило Петров, виявилося для «Ракува» немов перемога.

Відеоогляд матчу «Корона» — «Ракув» — 1:0

Додамо, що в «чемпіонському» матчі у стартовому складі «Ракува» вийшов Кочергін. Проводячи у клубі з Ченстохови другий сезон, Владислав є ключовим виконавцем «червоно-синіх» — в активі українця 42 матчі у всіх турнірах цього сезону та 10 забитих м'ячів.

До речі, це чемпіонство також є першим у кар'єрі 27-річного українця, у сім'ї якого на початку липня минулого року народився первісток. Раніше, виступаючи за «Дніпро» та «Зорю», футболіст ставав бронзовим призером чемпіонату України, а у складі «Ракува» з мінімальним особистим внеском (лише три зіграні матчі) завоював «срібло» минулого сезону екстракласи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярмоленко в шаленій серії пенальті з 28 ударів програв із Ребровим фінал Кубка президента ОАЕ.

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