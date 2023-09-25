Хочемо назад до ЄС: у Лондоні пройшла багатотисячна демонстрація з вимогою скасування Brexit

У центрі Лондона відбулася масова демонстрація противників Brexit. Тисячі людей у синьому одязі та прапорами Євросоюзу закликали до повернення Великої Британії до складу ЄС. Вони назвали Brexit «величезною помилкою».

Акція отримала назву «Національний марш возз'єднання». За оцінками ЗМІ, у ній узяли участь щонайменше 3000 осіб із різних частин Сполученого Королівства.

Підтримав демонстрантів колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт. «Британці вимагають повернення Сполученого Королівства до ЄС після катастрофи Brexit», — написав він у соцмережі X (колишній Twitter).

Акція в Лондоні пройшла мирно. Поліція була присутня, але не втручалася. Багато автомобілістів, проїжджаючи повз, сигналили на підтримку.

Нагадаємо, Велика Британія вийшла зі складу ЄС у січні 2020 року згідно з результатами референдуму, який відбувся влітку 2016 року. Тоді з невеликою перевагою перемогли прихильники Brexit. Деякі питання, пов'язані з виходом Британії, досі залишаються предметом дискусій між Лондоном і Брюсселем.

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