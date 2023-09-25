Українцям не планують підвищувати мінімальну зарплату до кінця 2023 року: в чому річ

До кінця 2023 року українцям можуть не підвищити мінімальну зарплату з 6700 до 7250 гривень. Це пов’язано зі складною економічною ситуацію в Україні та негативним впливом війни на економіку.

Так, Мінфін та роботодавці виступають проти підвищення мінімальної зарплати у 2023 році з 6700 до 7250 гривень.

Водночас фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на початок 2023-го становить 8200 грн, що змушує багатьох українців економити на самому необхідному.

Про це пише ТСН.UA з посиланням на сайт Федерації профспілок України.



Відзначається, що така позиція була озвучена під час колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2023 рік.

Зокрема, Мінфіну направлено пропозиції щодо збереження мінімальної заробітної плати від 1 січня 2023 року на рівні 6700 гривень з подальшим її підвищенням задля забезпечення рівня у 7250 гривень у середньому на рік.

Водночас позиція Мінфіну полягає у стримуванні соціальних видатків. Так, міністерство не бачить можливостей для підвищення мінімальної зарплати і пропонує 2023 року залишити її у розмірі 6700 гривень. Також запропоновано призупинити підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на сьогоднішньому рівні, оскільки його зростання потребуватиме значних видатків із державного бюджету.

Слід зазначити, що роботодавці також підтримали позицію Мінфіну щодо збереження мінімальної зарплати на рівні 6700 гривень наступного року.

Водночас за інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня 2022 року оцінюється на рівні 7000 грн, а на початок 2023 року — на рівні 8200 гривень.

«ФАКТИ» раніше писали, якими будуть пенсії та мінімалка у 2024 році.

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