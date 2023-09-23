Натякнув на постійні скарги: принц Вільям тонко висміяв молодшого брата Гаррі

Принц Вільям, який повернувся зі США з подарунками, поділився своїми особистими думками про те, що таке горе, і, схоже, при цьому тонко вколов свого брата, принца Гаррі.

Про це пишуть британські ЗМІ.

Річ у тому, що Вільяма просили написати передмову до буклета про тяжкість втрати близьких людей, який складений лондонською благодійною організацією Air Ambulance Charity.

Оскільки принц є покровителем організації, то звичайно, він відповів згодою.

Крім того, в організації взяли до уваги те, що Вільям та Гаррі дуже добре знайомі з несподіваними втратами, оскільки їхня мама, принцеса Діана, трагічно загинула в автокатастрофі у Парижі у 1997 році, коли вони ще вчилися в школі.

У передмові Вільям висловив сподівання, що буклет зможе запропонувати «втіху та підтримку» тим, хто раптово втратив близьку людину.

«Немає двох однакових переживань важкої втрати. Раптову і часто несподівану втрату близької людини може бути дуже важко пережити, навіть з часом», — написав він.

Звичайно, це правильні і мудрі слова, але багатьом британцям здалося, що крім мудрості вони ще й направлені на те, щоб тонко висміяти принца Гаррі. Адже той за будь-якої можливості зазначає, що свого часу не отримував підтримки від батька та брата у важкі періоди життя.

Крім того, герцог Сассекський стверджує, що до нього постійно ставилися як до менш важливого члена королівської родини.

Втім, чи справді Вільям намагався «вколоти» брата, напевне знає тільки майбутній король Великобританії.

Нагадаємо, поки принц Вільям знаходиться у Нью-Йорку, його дружина, Кейт Міддлтон, відвідала некормерційний фонд Streets of Growth у східному Лондоні. Вона зустрілася зі співробітниками, які працюють з молодими людьми, які мають у своєму житті негативний досвід.

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