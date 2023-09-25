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Події

У центрі Черкас частково зникло світло: коли відновлять подачу електроенергії

14:52 25 вересня 2023
ЛЕП

З настанням осені росія відновила удари по енергосистемі України, час від часу мешканці різних населенних пунктів залишаються без електрики. У понеділок, 25 вересня, частково зникло світло у мікрорайоні «Центр» у Черкасах.

Як повідомляє «Суспільне», це сталося через аварійну ситуацію в енергомережах.

В компанії «Черкасиобленерго» зазначили, що оперативно-виїзні бригади працюють на місці і що на відновлення енергопостачання необхідно орієнтовно дві-три години.

Нагадаємо, що внаслідок терористичної атаки росіян понад тисячу жителів Одеської області залишилися без світла. Наразі енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії.

Фото Pixabay

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