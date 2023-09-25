Був «візитівкою» міста: як виглядає морвокзал Одеси після обстрілу терористів рф

Внаслідок обстрілу російського ворога в ніч на 25 вересня будівля морвокзалу в Одесі та готель, розташований поряд, знищені.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

Як зазначили рятувальники, готель на морському вокзалі в Одесі був знаковою і яскравою памʼяткою для кожного, хто хоч раз бував в місті. Але минулої ночі путінська армія його безжально і по-варварському знищила.

Співвласник готелю Андрій Ставніцер вже відреагував на черговий воєнний злочин окупантів та заявив, що готель обов'язково відбудують.

Також рятувальники оприлюднили кадри з ліквідацією наслідків обстрілів на морвокзалі.

На відео можна побачити як виглядають після нічної атаки росіян готель «Одеса» та морвокзал. Відомо, що там обійшлося без постраждалих, а пожежу, котра спалахнула, вдалося оперативно ліквідувати.

Крім того, кадри наслідків нічної атаки на морвокзал показали й у Силах оборони Півдня.





Нагадаємо, цієї ночі під час російської атаки постраждала Одещина. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. В будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, вогонь оперативно загасили, однак будівля зруйнована. Крім того, на Одещині ракетами «Онікс» зруйновано зерносховища. Також уламками від збитих снарядів пошкоджено склади одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Вибуховою хвилею у кількох будинках вибито вікна, одна цивільна жінка травмована, їй надали медичну допомогу.

Крім того, вибухи пролунали у Кривому Розі. Через падіння уламків дронів виникла пожежа на промисловому підприємстві міста. Вогонь рятувальники загасили. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

436

Читайте нас у Facebook та Instagram