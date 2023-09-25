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Могла б подавати снаряди на фронті: офіціантка з 13 келихами пива на «Октоберфесті» стала зіркою Мережі (відео)

15:56 25 вересня 2023
Офіціантка з пивом на Октоберфесті

У Німеччині, де нещодавно проходили «Ігри нескорених», в яких брали участь і українці, розпочався традиційний фестиваль пива «Октоберфест»

Як пише Daily Mail, однією з зірок фестивалю стала «талановита офіціантка», яка завдяки довгим тренуванням навчилася подавати по 13 кухлів пива одночасно.

Келих важить більше ніж один кілограм, отже дівчина, як підрахували журналісти, переносить щоразу не менше 30 кг «цінного грузу», проходячи за день фестивалю 13 км.

«Молодець, була б чудовою дружиною», «Яка витривала, обов'язково треба познайомитись», — пишуть європейці у коментарях.

«Побільше б нам таких дівчат на передовій, — пишуть у відповідь українці, — проблему з подачею набоїв вирішили б моментально».

Нагадаємо, що цими днями у Німеччині перебували принц Гаррі та Меган Маркл, яки відвідували «Ігри нескорених», а потім влаштували у Дюссельдорфі вечірку з пивом та ковбасками. Так подружжя світкувало день народження принца Гаррі.

Фото — скріншот

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