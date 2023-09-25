Сінді Кроуфорд висунула звинувачення до Опри Вінфрі

У неї довгі ноги, сильна харизма і, вочевидь, хороша пам'ять. Топмодель Сінді Кроуфорд, появу якої на обкладинці журналу Vogue їдко розкритикували у мережі, неодноразово з'являлася на телебаченні, але один випадок, здається, особливо закарбувався в її пам'яті. У 1986 році тоді ще 20-річна дівчина була гостею «Шоу Опри Вінфрі» — тепер 57-річна виступає зі звинуваченнями на адресу американської ведучої. У документальному фільмі «Супермоделі» модель розповіла про свою тодішню зовнішність. Вона відчула, що на ток-шоу до неї ставилися як до «об'єкта», коли Опра Вінфрі попросила її встати перед глядачами, щоб краще роздивитися її фігуру. «Це те, що я називаю тілом», — наполягала тоді ведуча.

На стрімінговому сервісі Apple TV+ Сінді Кроуфорд тепер стверджує, що тоді не помітила сексизму. «Але коли я переглянула відео зараз, я подумала, що це дійсно ненормально», — каже вона.

Опра Вінфрі поки що не виступила із заявою з приводу висловлювань моделі. Однак незадовго до прем'єри документального фільму «Супермоделі» ведуча видалила зі свого YouTube-каналу запис цього виходу, про що повідомила британська газета Daily Mail.

Сінді Кроуфорд вперше взяла участь у модельному конкурсі у віці 17 років. Вона кинула навчання, яке пізніше відновила, щоб повністю підготуватися до модельної кар'єри. Для Кроуфорд це рішення принесло свої плоди. Вона отримала модельний контракт і привернула до себе увагу завдяки появі на телебаченні. Серія фотографій у британському виданні Vogue дала їй остаточний прорив.

Раніше повідомлялося, що Наомі Кемпбелл оголосила про народження другої дитини. А її подруга Сінді Кроуфорд написала, що «не може дочекатися» зустрічі з малюком.

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