Як домогосподарки на похороні: у мережі їдко розкритикували обкладинку журналу Vogue з Наомі Кемпбелл та Сінді Кроуфорд

Вересневі номери американського та британського журналу Vogue вийдуть з однаковою обкладинкою, на якій зображені чотири легендарні супермоделі Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста, Наомі Кемпбелл, яка нещодавно народила другу дитину, та Крісті Тарлінгтон. Видання зібрало їх знову разом, щоб розповісти про зйомки документального серіалу стрімінгової компанії Apple TV+ «Супермоделі».

Про легендарних Лінду Євангелісту, Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл і Крісті Тарлінгтон стрімінгова компанія Apple TV+ знімає документальний фільм «Супермоделі»

Однак фотографія обкладинки викликала у користувачів соцмереж обурення. Її піддали різкій і часом їдкій критиці. Не врятував навіть напис, який супроводжує знімок — «Найвеличніші на всі часи».

Один із користувачів Х (колишній Twitter) написав: «Вони що, не могли хоч якось виявити творчий підхід? Усі в чорному, стоять у кутку з лайновим освітленням. Те, що вони придумали, це чортові похорони…»

Йому вторить ще один критик: «Супермоделей змусили виглядати домогосподарками… Це надто велика неповага».

А ось ще одна думка: «Це мало бути неймовірно, ця обкладинка повинна була змусити нас усіх заткнути рота, але чомусь вона плоска, і це справжня ганьба».

«Певно, цю обкладинку можна було б зробити краще. Чотири найвеличніші супермоделі, яких колись знав світ, і це був вибір для обкладинки?» — написав ще один незадоволений користувач.

«Пози дивні. Начебто всі вони знімалися окремо, а потім разом їх відфотошопили», — припустив один із фанатів.

Фотографію обкладинки Vogue користувачі піддали їдкій критиці

Звинувачення у використанні фотошопу також були кинуті на адресу журналу, оскільки багато хто не впізнав знамените обличчя Сінді Кроуфорд.

Один з її шанувальників написав: «Я не впізнав тут Сінді Кроуфорд через суворий вираз обличчя і неживе волосся. Чесно кажучи, це схоже на Джулію Робертс після нещасного випадку».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Наомі Кемпбелл знялася в рекламі нової колекції спідньої білизни торгової марки Victoria's Secret.

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