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Гроші

Виплати на дітей: хто з українок має право отримувати щомісяця 2 833 грн

18:33 25 вересня 2023
Гривні

Українське законодавство передбачає різноманітні виплати на дітей. Наприклад пенсіонери, на утриманні яких знаходяться діти до 18 роців, можуть отримувати надбавку до пенсій за віком, з інвалідності та за вислугу років — по 150 грн на кожну дитину.

Також право на державну допомогу мають одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, або самотні усиновлювачі, якщо у дитячих документах відсутній запис про батьків.

Цього року суми виплат складають:

  • На дітей до 6 років — 2 272 грн;
  • На дітей від 6 до 18 років — 2 833 грн;
  • На студентів стаціонару віком від 18 до 23 років — 2 684 грн.

Нагадаємо, що дітям призначають пенсію у зв`язку зі втратою годувальника. Це розповсюджується на дітей до 18 років або старших, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років; дітей, які навчаються, — до завершення навчання, але не довше 23 років; дітей-сиріт — до 23 років.

Фото Pixabay

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