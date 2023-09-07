Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: на які виплати можуть розраховувати члени його родини
Пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають не лише дітям, але й іншим непрацездатним членам сім'ї, які були на його утриманні.
Як пояснюють в Пенсійному фонді України, до непрацездатних членів сім’ї відносять, зокрема:
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чоловіка (дружину), батька, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або віку, передбаченого статтею 26 Закону України від
09.07.2003No 1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;
- дітей до 18 років або старших, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;
- дітей, які навчаються, — до завершення навчання, але не довше 23 років; дітей-сиріт — до 23 років;
- чоловіка (дружину), одного з батьків або брата чи сестру, дідуся чи бабусю годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.
При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.
Розміри пенсій у зв’язку з втратою годувальника визначаються виходячи з розміру пенсії за віком померлого годувальника:
- 50% пенсії за віком — на одного непрацездатного члена сім'ї;
- 100% пенсії за віком — на двох та більше непрацездатних членів сім'ї.
Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника не може бути нижче:
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100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — на одного непрацездатного члена сім'ї (
з 01.12.2022— 2093 грн);
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120% - на двох (
з 01.12.2022— 2511,60 грн);
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150% - на трьох і більше непрацездатних членів сім'ї (
з 01.12.2022— 3 139,50 грн).
Також в ПФУ додають, що пенсії у зв’язку з втратою годувальника за загиблого військовослужбовця призначається батькам, дружині (чоловіку) на 5 років раніше пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України від
Якщо годувальник помер/загинув при виконанні обов’язків військової служби
пенсія призначається:
- у розмірі 70% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї — батька, дружини (чоловіка), або іншого непрацездатного члена сім’ї померлого/загиблого годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї;
- у розмірі 50% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члени сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка)).
Якщо годувальник помер/загинув внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% грошового забезпечення годувальника.
Пенсія в разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї не може бути меншою ніж два розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (
Нагадаємо, що родичі загиблого військовослужбовця мають право на отримання одноразової грошової допомоги після отримання свідоцтва про смерть. Йдеться про суми до 15 мільйонів гривень.
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