Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: на які виплати можуть розраховувати члени його родини

Пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають не лише дітям, але й іншим непрацездатним членам сім'ї, які були на його утриманні.

Як пояснюють в Пенсійному фонді України, до непрацездатних членів сім’ї відносять, зокрема:

чоловіка (дружину), батька, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або віку, передбаченого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 No 1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

No 1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; дітей до 18 років або старших, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

дітей, які навчаються, — до завершення навчання, але не довше 23 років; дітей-сиріт — до 23 років;

чоловіка (дружину), одного з батьків або брата чи сестру, дідуся чи бабусю годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

Розміри пенсій у зв’язку з втратою годувальника визначаються виходячи з розміру пенсії за віком померлого годувальника:

50% пенсії за віком — на одного непрацездатного члена сім'ї;

100% пенсії за віком — на двох та більше непрацездатних членів сім'ї.

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника не може бути нижче:

100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — на одного непрацездатного члена сім'ї ( з 01.12.2022 — 2093 грн);

— 2093 грн); 120% - на двох ( з 01.12.2022 — 2511,60 грн);

— 2511,60 грн); 150% - на трьох і більше непрацездатних членів сім'ї ( з 01.12.2022 — 3 139,50 грн).

Також в ПФУ додають, що пенсії у зв’язку з втратою годувальника за загиблого військовослужбовця призначається батькам, дружині (чоловіку) на 5 років раніше пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України від

09.07.2003 No 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або якщо вони мають право на дострокову пенсію за віком, або на пенсію на пільгових умовах. Ці питання регулюються іншим законом — «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Якщо годувальник помер/загинув при виконанні обов’язків військової служби

пенсія призначається:

у розмірі 70% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї — батька, дружини (чоловіка), або іншого непрацездатного члена сім’ї померлого/загиблого годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї;

у розмірі 50% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члени сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка)).

Якщо годувальник помер/загинув внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% грошового забезпечення годувальника.

Пенсія в разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї не може бути меншою ніж два розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( з 01.12.2022 — 4186 грн).

Нагадаємо, що родичі загиблого військовослужбовця мають право на отримання одноразової грошової допомоги після отримання свідоцтва про смерть. Йдеться про суми до 15 мільйонів гривень.

Фото Pixabay

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