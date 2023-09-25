Наводив ракети ворога на оборонний завод: у Запоріжжі викрили агента путінської фсб

Зрадникам, які пішли на співпрацю з ворогом, інкримінують статті, що передбачають довічне ув`язнення. Як, наприклад, у випадку з ворожими агентами, які працювали на Миколаївщині.

А в Запоріжжі суд виніс суворий вирок зраднику, який наводив російські ракети на оборонний завод, коригував ракетні удари рф по військовій та енергетичній інфраструктурі міста. Як повідомляють в СБУ, його затримали під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року.

Зрадник — працівник місцевого оборонного підприємства, який після ворожих ударів виходив на місцевість для фіксації наслідків «прильотів» та передачі окупантам відповідного «звіту». Він був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення рф.

Фото СБУ

Передачу розвідданих загарбникам їхній поплічник здійснював у вигляді електронних координат та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості. Йому було інкриміновано ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі СБУ затримала агента фсб, який видавав себе за військового. Чоловік в інтересах ворога збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті.

Фото СБУ

269

Читайте нас у Facebook та Instagram