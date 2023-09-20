Колишній військовий льотчик створив у Миколаєві ворожу агентурну мережу та залучив до неї чиновника міськради (фото)

На Миколаївщині співробітники СБУ знешкодили чергових ворожих агентів, які передавали ворогу дані про військові об’єкти, озброєння та військову техніку, розташування ЗСУ.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, про підозру у державні зраді та несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України повідомлено мешканцям Миколаєва та Очакова.

Фото прокуратури

«За даними слідства, проросійськи налаштований мешканець Миколаєва — колишній військовий льотчик, який на даний час є працівником одного з оборонних підприємств, добровільно вступив у злочинну змову з представником держави-агресора. Він надавав допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. На завдання куратора він збирав, аналізував та передавав відомості про військові об’єкти, озброєння та військову техніку, розташування особового складу ЗСУ та іншої інформації із зазначенням географічних координат з можливістю ідентифікації на місцевості», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

До злочинної мережі він залучив працівника одного з департаментів Миколаївської міської ради, заступницю керівника німецько-українського благодійного фонду та свого товариша по службі — військового пенсіонера.

Фото СБУ

Також організатор агентурної мережі, маючи доступ до інформації з грифом «Таємно», передав представнику держави-агресора дані про техніку, що ремонтується на підприємстві, які запчастини використовуються та звідки надходять, місцерозташування ремонтних потужностей, копії контрактів на закупівлю послуг ремонту та обслуговування, технічну документацію на запчастини.

В СБУ додали, що керівник ворожої групи був завербований російською розвідкою ще під час його навчання у військовому інституті колишнього срср. З того часу він перебував у «режимі очікування» і був «розконсервований» після початку повномасштабного вторгнення рф.

Фото СБУ

До злочинної діяльності він залучив, у тому числі, й власну дружину, з якою працював на оборонному заводі.

Фото СБУ

Наразі всі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала мешканця Миколаєва, який допомогав росіянам готувати удари по міським мостам.

А влітку цього року до довічного позбавлення волі за державну зраду було засуджено екскерівника Миколаївської окружної прокуратури.

Фото прокуратури

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