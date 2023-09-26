37.52 / 38.27 40.34 / 41.13
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

У сім'ї Усик чекають на поповнення: дружина боксера «засвітилася» з кругленьким животиком (відео)

9:35 26 вересня 2023
Олександр та Катерина Усик

У сім'ї чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика та його красуні-дружини Катерини незабаром з'явиться четверта дитина.

Про це можна стверджувати після того, як Катерина прийшла на хрестини дитини колишнього партнера її чоловіка по «Українським отаманам» Дениса Беринчика. На відео, опублікованому в Instagram одного з гостей, чітко видно округлий животик дружини суперважковаговика.

Додамо, що пара, яка познайомилася ще в школі та напередодні відсвяткувала річницю весілля (14 років разом!), вже виховує трьох дітей — старшу доньку Єлизавету, а також молодших синів Кирила та Михайла.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Тайсона Ф'юрі народилася сьома дитина.

141

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фінанси

Гроші плистимуть рікою: астрологи назвали 4 знаки Зодіаку, які озолотяться у жовтні

Підвищення розміру пенсії

Перерахунок пенсій: у кого виплати зростуть на тисячі гривень

Х&#39;ю Джекмен та Деборра-Лі Фернесс

Стали відомі причини несподіваного розлучення Х'ю Джекмена із дружиною після 27 років шлюбу

авто

Не дуже надійні «корейці»: названо три найгірші моделі KIA за останні 10 років

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту