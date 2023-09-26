У сім'ї Усик чекають на поповнення: дружина боксера «засвітилася» з кругленьким животиком (відео)

У сім'ї чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика та його красуні-дружини Катерини незабаром з'явиться четверта дитина.

Про це можна стверджувати після того, як Катерина прийшла на хрестини дитини колишнього партнера її чоловіка по «Українським отаманам» Дениса Беринчика. На відео, опублікованому в Instagram одного з гостей, чітко видно округлий животик дружини суперважковаговика.

Додамо, що пара, яка познайомилася ще в школі та напередодні відсвяткувала річницю весілля (14 років разом!), вже виховує трьох дітей — старшу доньку Єлизавету, а також молодших синів Кирила та Михайла.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Тайсона Ф'юрі народилася сьома дитина.

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