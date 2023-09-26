Оприлюднено шокуючі подробиці вбивства 16-річної школярки на Дніпропетровщині. Злочин міг скоїти 46-річний батько п'ятьох дітей, наймолодшому з яких 5 років, а старша донька ймовірного злочинця є ровесницею вбитої дівчини з П'ятихаток. Про це на зустрічі з журналістами розповів глава МВС Ігор Клименко.

За словами міністра, на пошуки вбивці пішло 18 діб. Його шукали понад 150 поліцейських. Було опитано понад 600 осіб, які могли щось знати про злочин. Після скоєння злочину підозрюваний намагався сховатися за кордоном, але безуспішно.

У поліції Дніпропетровщини «ФАКТАМ» повідомили, що 16-річна Ліза напередодні своєї загибелі разом з однокласниками святкувала початок нового навчального року. Додому дівчина поверталася о третій годині ночі. Дорогою школярку помітив 46-річний чоловік. Деякий час він ішов за своєю жертвою, а потім накинувся на неї, затиснув рукою рота і затягнув Лізу в занедбану будівлю. Там він зґвалтував дівчину, а потім задушив її.

Ліза була єдиною дитиною в сім'ї. Її подруга Алла розповіла «ФАКТАМ», що Єлизавета була «дуже правильною дівчинкою» і ніколи б не спровокувала напад.

- Ліза одягалася стильно, але не так, як багато її ровесниць. В її поведінці або одязі ніколи не було нічого, що провокувало б потенційних злочинців, — вважає Алла. — Місце, де маніяк напав на подругу, не освітлюється. Я знаю, що багато хто, зокрема й мої батьки, писали про це у відповідні органи. Але освітлення так і не було зроблено. Але ж зараз, коли йдеш зі школи після сьомої години вечора, вже темно на вулиці.

Алла так само повідомила «ФАКТАМ», що затриманий за підозрою у вбивстві Лізи чоловік міг бути причетний і до інших злочинів.

- У П'ятихатках кажуть, що в останні три місяці у нас було ще кілька зґвалтувань на вулиці. Поліція поки що цього не підтверджує. Але якщо це сталося насправді, то не виключено, що до злочинів може бути причетний цей самий чоловік.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що ґвалтівником і вбивцею 7-річної Даші Борисової з Херсонської області виявився багатодітний батько.

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