Поліція повідомила про затримання підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві школярки на Дніпропетровщині (фото, відео)

На Дніпропетровщині, де нещодавно в руках відвідувача відділення Пенсійного фонду вибухнула граната, поліцейські затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини у П'ятихатках. Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

«На затримання зловмисника були орієнтовані всі служби, а до пошуків задіяні не лише співробітники Кам'янського районного управління поліції, управління карного розшуку та слідчого управління обласної поліції, а й Департаменту карного розшуку Нацполіції. Поліцейський встановили особу підозрюваного — 46-річного раніше судимого місцевого мешканця. Злочин був скоєний 4 вересня близько опівночі у місті П`ятихатки. До поліції звернулася матір дівчини та повідомила, що втратила зв`язок зі своєю 16-річною донькою. Правоохоронці одразу розпочали пошуки дівчини, залучивши весь особовий склад поліції. Тіло підлітка з ознаками зґвалтування та насильницької смерті знайшли 5 вересня близько 2:53 в хащах біля одного із будинків на вулиці Привокзальній», — йдеться у повідомленні.

Від моменту злочину правоохоронці відпрацювали територію міста, опитали майже всіх жителів, вивчили записи камер відеоспостереження, оглянули понад тисячі автомобілів та перевірили на причетність до вчиненого злочину близько 600 осіб.

«23 вересня після безупинних слідчих та розшукових заходів правоохоронцям вдалося вийти на слід підозрюваного. Ним виявився 46-річний раніше судимий місцевий житель. Затримали чоловіка за результатами оперативних заходів та слідчих дій, судмедекспертиз, зокрема експертизи ДНК. Також у підозрюваного правоохоронці провели обшуки. На підставі зібраної доказової бази 24 вересня за погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — повідомили в поліції.

За інформацією Дніпропетровської обласної прокуратури, ввечері 4 вересня 2023 року на одній із вулиць м. П'ятихатки підозрюваний побачив раніше йому знайому 16-річну дівчину, яка поверталася додому. Він почав її переслідувати та наздоганяти. Пересвідчившись у відсутності людей, затиснувши рот дівчини рукою, чоловік силою затягнув потерпілу до закинутої ділянки місцевості. Надалі зґвалтував та задушив.

Як повідомляє Канал 24, загиблою була учениця 11-го класу Єлизавета Головня. Дівчина в той день святкувала початок нового навчального року разом з однокласниками. Школярка була єдиною дитиною у родині.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Рівненщині правоохоронці по гарячих слідах розкрили вбивство, поєднане зі згвалтуванням.

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