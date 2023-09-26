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Світ

Німеччина планує різко скоротити розмір допомоги українським біженцям

9:32 26 вересня 2023
Євро

Слідом за Польщею у Німеччині заговорили про плани зниження допомоги біженцям на тлі інфляції, що росте, після багатьох років значних витрат.

Як пише Reuters з посиланням на джерела в уряді, після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну понад мільйон людей шукали притулку в Німеччині.

У Берліні заявили, що на допомогу біженцям у 2024 році виділять регіонам максимум 1,7 млрд. євро, що вдвічі менше, ніж раніше. Так, у 2023 році на ці потреби виділялося 3,75 млрд. євро.

Нагадаємо, що раніше у ФРН заявляли про запровадження спеціальної грошової допомоги з безробіття — Bürgergeld. Кошти з початку 2024 року обіцяли виділяти особам, які мають дохід менший за прожитковий мінімум або тим, хто не має роботи взагалі.

Фото Pixabay

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