Німеччина з 2024 року збільшить грошові виплати українським біженцям: скільки платитимуть

Влада Німеччини, яка надала притулок тисячам біженців з України, запровадила спеціальну грошову допомогу по безробіттю — Bürgergeld. Ці кошти надаються особам, що мають дохід менший за прожитковий мінімум, або не мають роботи взагалі. Зараз ці виплати отримують 5,5 мільйонів громадян, зокрема і українські біженці.

Зміни почнуть діяти з початку 2024 року, пише німецьке видання.

Новий розмір виплат буде таким:

діти до 6 років — 357 євро (318 євро);

діти від 7 до 14 років — 390 євро (348 євро);

діти від 15 до 18 років — 471 євро (420 євро);

особи старше 18 років — 563 євро (502 євро).

Важливо: на нарахування виплати прямо впливає розмір витрат особи на житло.

Як відомо, у червні Німецький Центр зайнятості вирішив надати допомогу біженцям у пошуку роботи та поліпшенні їх професійних кваліфікації. Тож центри зайнятості почали виплачувати українцям додатково 150 євро разом із проходженням курсів підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, що раніше німецькі соціологи відзначили збільшення у 2022 році населення ФРН на 1,12 мільйона осіб, тобто на 1,3%. Вони вважають, що це відбулося насамперед через значний приток мігрантів, зокрема й біженців з України.

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