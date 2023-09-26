Клаудія Шиффер ще ого-го: легендарна супермодель взяла участь у показі Versace

У рамках Тижня моди у Мілані відбувся показ нової колекції Versace. Донателла Версаче зуміла переконати 53-річну Клаудію Шиффер вийти на подіум і показати клас молодим манекенницям.

Легендарна супермодель, яка нещодавно вразила шанувальників знімками у бікіні, ризикнула та не пошкодувала. Востаннє Клаудія дефілювала у 2018 році. Цього разу Донателла приготувала для неї блискучу сукню з геометричним малюнком з салатних і сірих ромбів.

Клаудія Шиффер

«Сукню начебто спеціально для мене шили. Вона підійшло мені ідеально. Село на тіло, як рукавичка на руку», — поділилася своїми враженнями після показу Шиффер.

Багато знавців моди дійшли висновку, що Клаудія справді того вечора мала вигляд королеви подіуму. І це попри те, що в показі, крім неї, взяли участь американські супермоделі Джіджі Хадід і Кендалл Дженнер, а також італійська топмодель Вітторіа Черетті.

Кендалл Дженнер

До речі, ситуація за лаштунками дефіле склалася дуже пікантна. Черетті зараз зустрічається з Леонардо Ді Капріо. Ще недавно знаменитий актор надавав знаки уваги Хадід. Розповідають, що Лео на показі не з'явився, проте після приїхав на вечірку. Але пробув там зовсім недовго. Він зробив усе, щоб не перетнутися випадково з Джіджі.

Вітторіа Черетті

Джіджі Хадід

Щодо Шифер, то вона теж була на вечірці Донателли Версаче. Для тусовки Клаудія обрала ніжно-блакитну сукню зі старої колекції легендарного будинку моди. Сміливі вирізи відкривали підтягнутий живіт німкені. Декольте дозволяло розглянути ефектне кольє.

Клаудіа Шиффер на вечірці

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що нова пасія Леонардо Ді Капріо та донька Моніки Беллуччі зійшлися на подіумі Тижня моди у Мілані.

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