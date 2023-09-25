Нова пасія Леонардо Ді Капріо та дочка Моніки Беллуччі зійшлися на подіумі Тижня моди в Мілані

Одним із найяскравіших на Тижні моди в Мілані став показ нової колекції Dolce & Gabbana. У ньому взяли участь багато відомих моделей, а в першому ряду сиділа американська зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер, яка зустрічається з голлівудським актором Тімоті Шаламе, популярна британська телеведуча Мая Джама та дружина Джейсона Стейтема топмодель та актриса Роузі Гантінгтон-Вайтлі.

50-річна Наомі Кемпбелл знову довела, що її ще рано скидати з рахунків. Британська супермодель мала неймовірний вигляд, коли вона йшла подіумом у чорному прозорому боді й такій самій спідниці.

Наомі Кемпбелл

Одяг, більше схожий на спідню білизну, став головною родзинкою колекції. 37-річна Ірина Шейк дефілювала в ледь помітному чорному корсеті та відповідній спідній білизні з поясом для панчіх.

Ірина Шейк

Дуже сексуальний вигляд був у нової пасії Леонардо Ді Капріо, 25-річної італійської моделі Вітторії Черетті.

Вітторія Черетті

На тлі цих напівоголених красунь різного віку цілком приголомшливий вигляд мала у своєму скромному та одночасно еротичному вбранні 19-річна Дева Кассель, дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя. Її витончену фігуру підкреслювали чорна мінісукня з коміром-бретелькою та колготки.

Дева Кассель

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дева Кассель знялася в рекламі Dolce&Gabbana. Фото та відео привели у захват шанувальників Деви. Вони порівняли її з Монікою. Багато хто вважає, що мати та дочка дуже схожі.

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