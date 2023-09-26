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Події

У Карпатах згорів санаторій, у якому на момент пожежі перебували майже 150 дітей (фото, відео)

10:54 26 вересня 2023
Пожежа в готелі

Нещодавно в Одесі рятувальники приборкували пожежу, що сталася у ресторані в центрі міста, а напередодні з полум`ям, яке охопило відпочинковий комплекс, довелося боротися вогнеборцям Івано-Франківщини.

Як повідомляють в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, горів комплекс у селі Красноїлля Верховинського району. До ліквідації пожежі було залучено пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику.

«На момент прибуття вогнеборців, другий та мансардний поверх будівлі було охоплено вогнем, площа пожежі складала орієнтовно 750 м.кв. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні будинки. Будівля санаторію дерев’яна, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню», — йдеться у повідомленні.

Фото ДСНС

Вогнеборцям, які для аеророзвідки використовували квадрокоптер, вдалося ліквідувати пожеду близько одинадцятої години вечора. Частину будівлі комплексу вдалося врятувати.

Фото ДСНС

Як з'ясувалося, на момент пожежі в комплексі проживали 148 дітей з вихователями та 20 чоловік обслуговуючого персоналу. Працівникам вдалося вивести відпочиваючих з будівлі.


Фото ДСНС

Всіх дітей, шістьох вихователів та трьох чоловік обслуговуючого персоналу направлено на поселення до іншого санаторію, куди також направлено психолога ГУ ДСНС в області.

У «Бліц-Інфо» показали відео пожежі в комплексі «Сяйво Карпат».

До ліквідації пожежі будо залучено 64 рятувальника та 15 одиниць техніки. На щастя, постраждалих немає, причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що раніше на Івано-Франківщині горів корпус лікарні, звідки пожежники евакуювали 37 осіб.

Фото ДСНС

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