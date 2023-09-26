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Маша Єфросініна назвала продукти, від яких відмовилась заради стрункої фігури

16:32 26 вересня 2023
Маша Єфросініна

Телеведуча та блогерка Маша Єфросініна поділилася з прихильниками своїми секретами краси та розповіла, від чого їй довелося назавжди відмовитися заради стрункої фігури.

Марія зізнається, що її зовнішній вигляд — результат постійної роботи над собою, що під час війни дається непросто.

«Всупереч старанням пліткарів про мою пластику та ще якусь х*рь, що про мене пишуть, я можу знов і знов повторювати, що зовнішній вигляд — це робота, матір її за ногу! Велика щоденна кропітка робота», — зауважила Єфросініна.

Попри все, вона неухильно дотримуються суворих правил — правильного харчування, фізичних навантажень, бьюті процедур та підтримці психоемоційного стану.

«В моєму випадку харчові дисципліна та режим. БАДи та нутрицевтики за призначенням фахівців. Фізичні навантаження. Психотерапія. Духовна екологічність. Я багато працюю над генеральним прибиранням у своєму просторі! І звісно, beauty-догляд! Я постійно вишукую нові процедури. Причому де б не була», — розповіла Єфросініна.

Також вона розповіла, що давно відмовилась від субпродуктів, типу сосисок і подібної продукції, пакетованих соків, соусів, майонезів.

Нагадаємо, нещодавно в росії Марію заочно засудили до семи років увязнення.

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