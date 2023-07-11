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Маша Єфросініна показала залаштунки саміту НАТО та пояснила, що там робить

15:14 11 липня 2023
Маша Єфросініна

Відома телеведуча та блогерка Маша Єфросініна, яку заочно заарештували в росії, приїхала до Литви на саміт НАТО, де очікуються позитивні рішення щодо України. Зірка розповіла, що дорога до Вільнюса виявилася непростою, а сам захід відбувається за безпрецедентних заходів безпеки. Головна локація розташована за містом. Туди, зокрема журналісти, дістаються пішки.

Як пояснила Єфросініна на саміті вона є інтерв’юером від YouTube та буде спілкуватися з гостями саміту, лідерами думок.

«Я неймовірна щаслива оголосити, що Ютуб знов довірив мені бути інтерв’юеркою видатних гостей в своїй студії. На цей раз на саміті НАТО. Велика честь для мене та відповідальність. І я також, як и ви, в очікуванні позитивних новин для України», — розповіла Єфросініна.

Марія опублікувала фото з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і зазначила, що Канада дуже підтримує Україну з самого початку російського вторгнення.

Нагадаємо, через патріотичну позицію та правду про російське вторгнення в Україну Єфросініну назвали терористкою в росії.

Марія раніше розповіла, що через війну майже не спілкується зі своєю рідною сестрою, яка живе в Москві.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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